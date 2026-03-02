Il Real Madrid crolla in casa contro il Getafe: ora il Barcellona può tentare la fuga!

MADRID (Spagna) - Seconda sconfitta consecutiva (dopo un filotto di 5 successi filati) per il Real Madrid che viene sconfitto al Bernabeu dal Getafe per 1-0 vedendo, nuovamente, il Barcellona scappare via (64 punti a 60). Merengues subito pericolosi con Arda Guler al 24' con Soria molto attento e bravo a respingere la conclusione del turco. Poi al 39' ecco il gol partita, nonché uno tra i più belli della stagione, su sponda di Arambarri, l'ex primavera dell'Inter Satriano fa partire un destro al volo da fuori area sotto l'incrocio dei pali! Assalto Real con Rodrygo che all'80' sfiora il pareggio mentre al 95' arriva il rosso diretto per proteste a Mastantuono.