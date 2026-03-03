Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dramma Rodrygo, infortunio terribile: addio alla stagione del Real Madrid e ai Mondiali col Brasile

Domenica da dimenticare per i Blancos: sconfitti con l'attaccante brasiliano infortunato ed Arbeloa che si trova in emergenza
3 min
rodrygoReal Madrid
Dramma Rodrygo, infortunio terribile: addio alla stagione del Real Madrid e ai Mondiali col Brasile © Getty Images
MADRID (Spagna) - Si sono avverate le peggiori previsioni possibili per il Real Madrid e d il Brasile. Rodrygo ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro dicendo addio alla stagione con la maglia dei Merengues... e ai Mondiali con la Selecao. Il fuoriclasse brasiliano è stato sottoposto a esami medici in mattinata per determinare l'entità esatta dell'infortunio al ginocchio riportato nel ko contro il Getafe. Undici minuti dopo essere entrato in campo, il brasiliano è caduto a terra con la sfortuna di rimanere incastrato con il ginocchio dopo aver finto un dribbling. Si sono subito notati evidenti segni di dolore, ma il numero 11 è riuscito a continuare e a finire la partita. Tuttavia, le sensazioni negative erano evidenti e i servizi medici lo hanno visitato nello spogliatoio, ma hanno concordato con il calciatore di continuare gli esami questa mattina. Ed è lì che hanno rilevato la gravità dell'infortunio. Rodrygo era tornato in campo contro il Getafe dopo quasi un mese di assenza per una tendinite.

Il comunicato del Real

Il lcub ha confermato i timori: "Dopo gli esami effettuati oggi dal nostro giocatore Rodrygo dai servizi medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco esterno della gamba destra". Confermata la grave lesione al ginocchio, il Real Madrid si ritrova con Vinicius, Gonzalo e Brahim come unici attaccanti della rosa per Vigo, dato che anche Mbappé è infortunato e Mastantuono è squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali. Stando così le cose, Arbeloa non avrà altra scelta che continuare ad attingere dal vivaio per completare la lista dei convocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS