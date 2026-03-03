Il comunicato del Real

- Si sono avverate le peggiori previsioni possibili per il Real Madrid e d il Brasile.dicendo addio alla stagione con la maglia dei Merengues... e ai Mondiali con la Selecao. Il fuoriclasse brasiliano è stato sottoposto a esami medici in mattinata per determinare l'entità esatta dell'infortunio al ginocchio riportato nel ko contro il Getafe . Undici minuti dopo essere entrato in campo, il brasiliano è caduto a terra con la sfortuna di rimanere incastrato con il ginocchio dopo aver finto un dribbling. Si sono subito notati evidenti segni di dolore, ma il numero 11 è riuscito a continuare e a finire la partita. Tuttavia, le sensazioni negative erano evidenti e i servizi medici lo hanno visitato nello spogliatoio, ma hanno concordato con il calciatore di continuare gli esami questa mattina. Ed è lì che hanno rilevato la gravità dell'infortunio. Rodrygo era tornato in campo contro il Getafe dopo quasi un mese di assenza per una tendinite.

Il lcub ha confermato i timori: "Dopo gli esami effettuati oggi dal nostro giocatore Rodrygo dai servizi medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco esterno della gamba destra". Confermata la grave lesione al ginocchio, il Real Madrid si ritrova con Vinicius, Gonzalo e Brahim come unici attaccanti della rosa per Vigo, dato che anche Mbappé è infortunato e Mastantuono è squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali. Stando così le cose, Arbeloa non avrà altra scelta che continuare ad attingere dal vivaio per completare la lista dei convocati.