MADRID (Spagna)
- Si sono avverate le peggiori previsioni possibili per il Real Madrid
e d il Brasile. Rodrygo ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro
dicendo addio alla stagione con la maglia dei Merengues... e ai Mondiali con la Selecao. Il fuoriclasse brasiliano è stato sottoposto a esami medici in mattinata per determinare l'entità esatta dell'infortunio al ginocchio riportato nel ko contro il Getafe
. Undici minuti dopo essere entrato in campo, il brasiliano è caduto a terra con la sfortuna di rimanere incastrato con il ginocchio dopo aver finto un dribbling. Si sono subito notati evidenti segni di dolore, ma il numero 11 è riuscito a continuare e a finire la partita. Tuttavia, le sensazioni negative erano evidenti e i servizi medici lo hanno visitato nello spogliatoio, ma hanno concordato con il calciatore di continuare gli esami questa mattina. Ed è lì che hanno rilevato la gravità dell'infortunio. Rodrygo era tornato in campo contro il Getafe dopo quasi un mese di assenza per una tendinite.
Il comunicato del Real
Il lcub ha confermato i timori: "Dopo gli esami effettuati oggi dal nostro giocatore Rodrygo dai servizi medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco esterno della gamba destra". Confermata la grave lesione al ginocchio, il Real Madrid si ritrova con Vinicius, Gonzalo e Brahim come unici attaccanti della rosa per Vigo, dato che anche Mbappé è infortunato e Mastantuono è squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali. Stando così le cose, Arbeloa non avrà altra scelta che continuare ad attingere dal vivaio per completare la lista dei convocati.
