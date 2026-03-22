Barcellona, basta la rete di Araujo contro il Rayo Vallecano: vittoria e vetta a +7 sul Real Madrid

Barcellona, Araujo stende il Rayo. E l'Atletico...

Il Barcellona raccoglie la quinta vittoria consecutiva in campionato: questa volta a farne le spese è il Rayo Vallecano, che nulla può al 24' contro il colpo di testa del difensore uruguaiano, che sfrutta alla perferzione l'assist di Joao Cancelo da calcio d'angolo. La prossima gara per gli uomini di Flick sarà quella contro l'Atletico Madrid valevole per la 30esima giornata della Liga, ma non sarà l'unico incontro contro i Colchoneros. Il prossimo 8 aprile al Camp Nou ci sarà, infatti, la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona ed Atletico Madrid, e ancora il 14 aprile andrà in scena la gara di ritorno al Metropolitano. Gli incontri si preannunciano infuocati, e a gettare benzina sul fuoco fu anche lo sfottò social di Griezmann di qualche settimana fa.