Barcellona, basta la rete di Araujo contro il Rayo Vallecano: vittoria e vetta a +7 sul Real Madrid

Importante vittoria interna per il Barcellona, che si conferma sempre più leader della classifica della Liga. Al Camp Nou, i catalani si sono imposti di misura, battendo per 1-0 il Rayo Vallecano. A decidere la sfida odierna la rete siglata da Araujo al 24'. Con questo successo gli azulgrana si portano momentaneamente a +7 dal Real Madrid, secondo in graduatoria, impegnato stasera, dalle 21, nel derby contro l'Atletico Madrid. Un Atletico che affronterà molto presto anche il club blaugrana, con gli uomini di Flick che scenderanno in campo il prossimo 4 aprile al Metropolitano contro la squadra di Simeone in un match fondamentale ai fini della corsa al titolo.
Barcellona, Araujo stende il Rayo. E l'Atletico...
Il Barcellona raccoglie la quinta vittoria consecutiva in campionato: questa volta a farne le spese è il Rayo Vallecano, che nulla può al 24' contro il colpo di testa del difensore uruguaiano, che sfrutta alla perferzione l'assist di Joao Cancelo da calcio d'angolo. La prossima gara per gli uomini di Flick sarà quella contro l'Atletico Madrid valevole per la 30esima giornata della Liga, ma non sarà l'unico incontro contro i Colchoneros. Il prossimo 8 aprile al Camp Nou ci sarà, infatti, la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona ed Atletico Madrid, e ancora il 14 aprile andrà in scena la gara di ritorno al Metropolitano. Gli incontri si preannunciano infuocati, e a gettare benzina sul fuoco fu anche lo sfottò social di Griezmann di qualche settimana fa.