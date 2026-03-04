Griezmann, la vendetta social Atletico scatena la bufera tra Barcellona e Madrid

"Esta foto va muy dura" - "Questa foto spacca" - recitava un post su X condiviso a marzo dello scorso anno dal Barcellona , a seguito della roboante vittoria inflitta dal club blaugrana all' Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano. Il match terminò infatti 4-2 per gli ospiti, nonostante il doppio vantaggio dei Colchoneros firmato da Alvarez e Sorloth. La rimonta del Barcellona fu condotta da Torres (doppietta), Lewandowski e Yamal. Prese parte a quel match anche Antoine Griezmann, protagonista della foto pubblicata dal club blaugrana un anno fa su X per sbeffeggiare l'Atletico. 'Le Petit Diable' non ha di certo dimenticato quella batosta con annesso sfottò, e l'ha dimostrato ampiamente sui social...

Barcellona-Atletico Madrid: la vendetta di Griezmann

Antoine Griezmann non attendeva altro. Dopo l'importante vittoria in Coppa del Re nella gara d'andata conquistata dall'Atletico Madrid ai danni del Barcellona - 4-0 il punteggio e prestazione da protagonista per l'attaccante francese -, è arrivata ieri la risposta del club blaugrana nel match di ritorno. La squadra di Hansi Flick si è imposta per 3-0 al Camp Nou sulla squadra di Simeone con la doppietta del giovanissimo Bernal - classe 2007 - e la rete di Raphinha su rigore. Un risultato che, seppur pesante, non è bastato al Barcellona per riscattare la sconfitta dell'andata, motivo per cui i blaugrana hanno salutato ufficialmente la Coppa del Re cedendo il pass per la finale ai Colchoneros. Ed è proprio qui che è arrivata la vendetta di Griezmann. 'Le Petit Diable' ha presentato un conto molto salato - a distanza di quasi un anno - ai propri avversari, adoperando una foto molto simile a quella utilizzata dal Barcellona ma a parti inverse. "Esta foto va muy dura" recita il post dell'attaccante francese su Instagram, con i Colchoneros che restano in attesa di scoprire il loro avversario nell'ultimo atto della competizione.

Champions League, il possibile incrocio...

Un gesto indubbiamente goliardico quello di Griezmann, con alcuni "piccoli" particolari che non sfuggono proprio a nessuno: il primo è quello relativo al prossimo incontro tra Atletico e Barcellona, in programma nel weekend tra il 3 ed il 4 aprile; il secondo è decisamente più infuocato, poiché qualora le due squadre dovessero superare i rispettivi turni di Champions League, rispettivamente contro Tottenham e Newcastle, s'incontrerebbero nuovamente in Europa ai quarti di finale, con l'eventuale gara d'andata al Camp Nou il 7 o l'8 aprile ed il ritorno al Metropolitano il 14 o il 15 dello stesso mese. Atletico e Barcellona: spettacolo annunciato.