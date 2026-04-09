Bufera in Spagna, il tempo è denaro: Carvajal e altri sei accusati di riciclaggio, il motivo 

Un giudice andorrano ha iscritto nel registro degli indagati sette calciatori, tra i quali figura Daniel Carvajal, per presunto contrabbando legato all'acquisto di orologi di lusso. L'inchiesta, coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat, riguarda operazioni effettuate tramite una società di Andorra sospettata di non dichiarare le imposte. L'indagine si concentra su un presunto schema secondo cui orologi di lusso di marchi come Rolex e Patek Philippe venivano venduti tramite un'azienda del Principato per evitare di pagare l'imposta sul valore aggiunto e le spese doganali durante l'importazione in Spagna.
Gli indagati
Oltre al capitano del Real Madrid, sconfitto al Bernabeu per 1-2 dal Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale della Champions League, sono stati iscritti al registro degli indagati altri sei calciatori, tra cui figurano i nomi di David Silva (ritirato), Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia), Thomas Partey (Villareal), Cesar Azpilicueta (Siviglia) e Joan Bernat (Eibar). Le autorità spagnole sono state coinvolte per interrogare i giocatori "in qualità di investigati" sull'acquisto, la consegna e il trasporto degli orologi, segnala un'ordinanza del magistrato citata dai media iberici. L'inchiesta resta aperta e mira a chiarire il ruolo dei calciatori nella presunta rete di contrabbando, considerati al momento figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema.
Le accuse
Secondo gli atti, i calciatori avrebbero acquistato modelli di alta gamma, soprattutto dei marchi Rolex e Patek Philippe, attraverso una rete che mirava a eludere il pagamento dell'IVA. Il principale indagato è un imprenditore, Diego G.C, della società Best In Asociados., già in custodia cautelare dal 2025 con accuse di contrabbando e riciclaggio. Il meccanismo, definito "classico" dal giudice, prevedeva il trasferimento degli orologi tra Spagna e Andorra, separando fisicamente prodotto e documentazione, evitando così le dichiarazioni doganali. In alcuni casi, gli oggetti venivano spediti direttamente senza fattura. Le cifre contestate sono elevate: Partey avrebbe speso oltre 400mila euro per tre orologi, Bernat circa 367mila e Silva quasi 300mila. Carvajal risulta invece aver acquisato un Rolex Daytona da 64.800 euro nel 2021.