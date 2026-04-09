Bufera in Spagna, il tempo è denaro: Carvajal e altri sei accusati di riciclaggio, il motivo 

Un giudice andorrano ha iscritto nel registro degli indagati sette calciatori, tra i quali figura Daniel Carvajal , per presunto contrabbando legato all'acquisto di orologi di lusso. L'inchiesta, coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat , riguarda operazioni effettuate tramite una società di Andorra sospettata di non dichiarare le imposte. L'indagine si concentra su un presunto schema secondo cui orologi di lusso di marchi come Rolex e Patek Philippe venivano venduti tramite un'azienda del Principato per evitare di pagare l'imposta sul valore aggiunto e le spese doganali durante l'importazione in Spagna.

Gli indagati

Oltre al capitano del Real Madrid, sconfitto al Bernabeu per 1-2 dal Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale della Champions League, sono stati iscritti al registro degli indagati altri sei calciatori, tra cui figurano i nomi di David Silva (ritirato), Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia), Thomas Partey (Villareal), Cesar Azpilicueta (Siviglia) e Joan Bernat (Eibar). Le autorità spagnole sono state coinvolte per interrogare i giocatori "in qualità di investigati" sull'acquisto, la consegna e il trasporto degli orologi, segnala un'ordinanza del magistrato citata dai media iberici. L'inchiesta resta aperta e mira a chiarire il ruolo dei calciatori nella presunta rete di contrabbando, considerati al momento figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema.

Le accuse

Secondo gli atti, i calciatori avrebbero acquistato modelli di alta gamma, soprattutto dei marchi Rolex e Patek Philippe, attraverso una rete che mirava a eludere il pagamento dell'IVA. Il principale indagato è un imprenditore, Diego G.C, della società Best In Asociados., già in custodia cautelare dal 2025 con accuse di contrabbando e riciclaggio. Il meccanismo, definito "classico" dal giudice, prevedeva il trasferimento degli orologi tra Spagna e Andorra, separando fisicamente prodotto e documentazione, evitando così le dichiarazioni doganali. In alcuni casi, gli oggetti venivano spediti direttamente senza fattura. Le cifre contestate sono elevate: Partey avrebbe speso oltre 400mila euro per tre orologi, Bernat circa 367mila e Silva quasi 300mila. Carvajal risulta invece aver acquisato un Rolex Daytona da 64.800 euro nel 2021.