Bufera Real, rissa in allenamento: Valverde finisce in ospedale! Cosa è successo

La stagione del Real Madrid continua ad essere più che mai tormentata. Dopo la protesta sui social network dei tifosi nei confronti di Kylian Mbappé , un nuovo caso scoppia nello spogliatoio madridista. Dopo un precedente alterco nella sessione di allenamento di ieri, oggi Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni hanno ripreso il contenzioso, arrivando alla collutazione fisica. La rissa è degenerata fin dall'inizio, richiedendo l'intervento di diversi membri dello staff e culminando con il ricovero di Valverde. Lungi dall'essere un episodio isolato, questo scontro conferma l'evidente deterioramento dell'armonia interna in un momento assai delicato per la squadra, anche perché domenica il Real volerà al Camp Nou per impedire al Barcellona di sollevare il titolo .

Rissa Valverde-Tchouameni: cosa è successo

Il motivo scatenante sarebbe stata la mancata stretta di mano fra i due: con Valverde che si sarebbe rifiutato di salutare il compagno. Questo ha portato all'immediata tensione che ha accompagnato tutta la sessione di allenamento, culminando con il tafferuglio all'interno degli spogliatoi. Nello scontro tra i due, il francese avrebbe colpito l'urugaiano provocandone una grave contusione e una ferita che ha richiesto diversi punti di sutura per essere chiusa, oltre al ricovero in ospedale dello stesso Valverde. La gravità dell'incidente ha portato a una riunione d'emergenza negli spogliatoi pochi minuti dopo l'alterco, alla quale ha partecipato anche José Ángel Sánchez (amministratore delegato del Real Madrid), e all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di entrambi i giocatori.

La scintilla e l'episodio Rudiger-Carreras

La rissa di oggi arriva dopo che i due giocatori già si erano scontrati nella giornata di ieri, limitandosi al piano verbale oltre a qualche spintone. Tutto è iniziato con un'azione di gioco, un fallo che ha scatenato uno degli scambi più accesi mai visti a Valdebebas. I due giocatori si sono affrontati, si sono spintonati e hanno avuto un'accesa discussione che è continuata negli spogliatoi. Questo è solamente l'ultimo episodio in ordine temporale: a seguito della partita contro il Betis Siviglia, Rudiger e Carreras si sarebbero scontrati fino a venire alle mani, con il tedesco che avrebbe tirato uno schiaffo all'ex Benfica. Carreras stesso è poi intervenuto spiegando come le notizie uscite non corrisponderebbero alla realtà e che sia lui che Rudiger si sarebbero già messi questo litigio alle spalle. Lo spogliatoio del Real è una polveriera: domenica c'è il Clasico e in caso di sconfitta - con il Barça che solleverebbe il titolo - la situazione potrebbe addirittura peggiorare.