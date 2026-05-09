Caso Tchouameni-Valverde, Arbeloa: "Divulgare informazioni è un tradimento verso il Real Madrid"

"Lo spogliatoio è degno del Real Madrid"

Arbeloa non è nuovo a queste situazioni, dall'alto dei suoi oltre dieci anni al Real Madrid, e ha raccontato un episodio simile che ha vissuto quando era giocatore: "Ho avuto un compagno di squadra che ha afferrato una mazza da golf e ne ha colpito un altro". L'allenatore spagnolo ha poi fatto i complimenti al suo spogliatoio, additando la mancanza di risultati come motivo di nervosismo: "È uno spogliatoio degno del Real Madrid. Non è facile accettare due stagioni senza trofei e tutto quello che è successo. Essere un giocatore del Real Madrid significa avere molto in gioco, e essere all'altezza di questa maglia non è facile da accettare. Dobbiamo sicuramente migliorare, ma vedo uno spogliatoio sano, pronto a vincere di nuovo. Sono sicuro che il prossimo anno, con più esperienza, miglioreremo tutti. Questo spogliatoio è più giovane di quello in cui mi trovavo io, e queste esperienze li aiuteranno a crescere. Ripeto, niente di quanto accaduto in questi ultimi quattro mesi mi fa dire che non sono felice e orgoglioso di questo spogliatoio".