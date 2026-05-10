Mbappè continua a tenere in ansia il Real: non convocato, salta il Clasico contro il Barcellona

MADRID (Spagna) - Kylian Mbappé non è stato convocato dall'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, per il Clasico di questa sera sul campo del Barcellona, che potrebbe assicurare il titolo della Liga ai catalani. Rientrato da un infortunio al bicipite femorale, l'attaccante francese aveva ripreso a lavorare solo questa settimana ma ieri non ha completato l'allenamento con la squadra e rimarrà a Madrid dopo l'ultimo test effettuato stamattina. L'ex Paris Siant-Germain è nell'occhio del ciclone dei tifosi dei Blancos: il francese ha già saltato l’ultima sfida di campionato con l'Espanyol facendo infuriare il popolo madrilen tanto che la petizione "Mbappé out" ha superato le 30 milioni di firme
Tra gli indisponibili del Real figurano anche: Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Federico Valverde, è invece nella lista dei convocati, come peraltro annunciato, Aurelien Tchouameni, multato di 500.000 euro dal club per la violenta lite con l'uruguaiano. In porta dovrebbe esserci come titolare Thibaut Courtois.
Tra gli indisponibili del Real figurano anche: Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Federico Valverde, è invece nella lista dei convocati, come peraltro annunciato, Aurelien Tchouameni, multato di 500.000 euro dal club per la violenta lite con l'uruguaiano. In porta dovrebbe esserci come titolare Thibaut Courtois.
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