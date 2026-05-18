Mourinho sempre più verso il Real, Florentino e Arbeloa in coro: "Sempre uno di noi"

José Mourinho e il Real Madrid sono sempre più vicini. Quella che inizialmente sembrava soltanto una suggestione sta rapidamente prendendo forma, soprattutto dopo le dichiarazioni arrivate negli ultimi giorni da tutte le parti coinvolte. Il primo a fare l’occhiolino allo Special One è stato Florentino Pérez. Il presidente del Real Madrid, parlando dell'eredità lasciata dal tecnico portoghese al Bernabéu, ha sottolineato quanto il suo lavoro abbia inciso sulla crescita del club: «Ci ha fatto crescere in competitività e, da lì, abbiamo vinto sei Champions League in dieci anni». Parole pesanti, soprattutto in un momento delicato per il Real, reduce da una stagione molto al di sotto delle aspettative. Subito dopo è arrivata anche la presa di posizione di Álvaro Arbeloa. L’attuale tecnico madridista, da sempre molto legato a Mourinho, ha spalancato le porte del Bernabeu al ritorno del suo ex allenatore: «Sento che è il numero uno. È stato, è e sarà sempre uno di noi. Se sarà qui la prossima stagione, sarò felicissimo di rivederlo a casa».