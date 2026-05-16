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Mourinho torna al Real Madrid: "tutto concordato", l'indiscrezione dalla Spagna

Stando a quanto emerso in queste ultime ore lo Special One tornerà sulla panchina delle merengues nella prossima stagione: i dettagli
2 min
RealMourinhoMadrid

"Todo apalabrado". Ovvero tutto concordato. Questo il titolo d'apertura della versione online del quotidiano madrileno "As". La foto che accompagna il testo è quella di José Mourinho con la tuta del Real, durante i festeggiamenti per il 32esimo titolo della Liga, era il 2012. Lo "special one" andò via l'anno dopo, nel 2013, proseguendo la sua carriera tra Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce, fino ad arrivare al Benfica.

Come Zidane e Ancelotti

E la sua avventura a Lisbona, di fatto, dovrebbe finire oggi con l'ultima di campionato in casa dell'Estoril. Poi, assicura AS, Mourinho tornerà ad allenare il Real Madrid 13 anni dopo il suo "arrivederci" che sembrava un addio. Del resto non è la prima volta che Florentino Perez richiama i suoi condottieri, è successo con Zinedine Zidane e con Carlo Ancelotti e in entrambi i casi ha avuto ragione lui. Per il portoghese pronto un biennale, ma prima dovrà chiudere il suo rapporto con il Benfica che stasera tenterà l'ultimo disperato assalto alla Champions (è a -2 dallo Sporting secondo). Poi Mourinho firmerà il contratto e prenderà il posto di Arbeloa con l'obiettivo di rilanciare i blancos, ricompattando uno spogliatoio e un ambiente lontani anni luce dalla gloriosa storia del Real.

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