Mourinho torna al Real Madrid: "tutto concordato", l'indiscrezione dalla Spagna

Come Zidane e Ancelotti

E la sua avventura a Lisbona, di fatto, dovrebbe finire oggi con l'ultima di campionato in casa dell'Estoril. Poi, assicura AS, Mourinho tornerà ad allenare il Real Madrid 13 anni dopo il suo "arrivederci" che sembrava un addio. Del resto non è la prima volta che Florentino Perez richiama i suoi condottieri, è successo con Zinedine Zidane e con Carlo Ancelotti e in entrambi i casi ha avuto ragione lui. Per il portoghese pronto un biennale, ma prima dovrà chiudere il suo rapporto con il Benfica che stasera tenterà l'ultimo disperato assalto alla Champions (è a -2 dallo Sporting secondo). Poi Mourinho firmerà il contratto e prenderà il posto di Arbeloa con l'obiettivo di rilanciare i blancos, ricompattando uno spogliatoio e un ambiente lontani anni luce dalla gloriosa storia del Real.