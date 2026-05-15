Fischi e veleni, Mbappé sgretola il Real Madrid: “Arbeloa ha detto che sono il quarto attaccante”

La situazione in casa Real Madrid si fa sempre più complicata. Dopo aver perso La Liga nella sconfitta contro il Barcellona e la lite tra Tchouameni e Valverde, continuano anche le durissime polemiche attorno a Kylian Mbappé. La stella francese da diverse settimane è al centro dell'occhio del ciclone, dopo che è stato visto in vacanza in Sardegna con la sua ragazza, l'attrice spagnola Ester Exposito, invece che al Bernabeu a supportare i suoi compagni di squadra. L'ex PSG, che era infortunato, ha preferito quindi una fuga romantica alla maglia Blancos, cosa che ha mandato su tutte le furie i tifosi. Per questo è partita una vera e propria raccolta firme, che ha raccolto più di un milione di adesioni, per convincere il club a venderlo. Lo stesso allenatore del Real, Arbeloa, aveva detto: "Ogni giocatore fa ciò che vuole nel suo tempo libero, ma il Real Madrid non è diventato il Real Madrid con giocatori che escono vestiti da smoking, bensì con giocatori che finiscono con la maglia piena di fango, di sudore e stanchezza".
Real Madrid-Real Oviedo, pioggia di fischi per Mbappe
Rapporti tesissimi quindi tra Mbappé, l'allenatore e soprattutto i tifosi. E lo si è notato al 69' minuto della sfida vinta contro il Real Oviedo, quando il francese è finalmente tornato in campo. Fuori Gonzalo Garcia, autore del gol che ha sbloccato la partita e applauditissimo, dentro Kylian, ricoperto da una pioggia di fischi. Poco importa se 10 minuti dopo ha trovato l'assist per la rete del definitivo 2-0, segnata da Bellingham: il rapporto tra il classe 1998 e il mondo Galacticos è ai minimi storici.
A due partite dal termine della stagione, Mbappé ha collezionato 41 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, ma nonostante questo l'annata del Real è stata disastrosa, fuori da tutte le competizioni. Per questo il futuro del francese sembra più che mai in bilico. E lo è altrettanto anche la posizione di Arbeloa, ormai ai margini e destinato a partire, con Mourinho candidato numero uno per sostituirlo.
Mbappe: "L'allenatore mi ha detto che sono la quarta scelta"
Come se la situazione non fosse già abbastanza tesa, Mbappé a fine partita ha tirato un'altra stoccata contro Arbeloa: "Sto benissimo. Non ho giocato perché l'allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante della rosa, dietro Mastantuono, Vini e Gonzalo Garcia. Ero pronto a partire titolare, è una sua decisione e bisogna sempre rispettarla. Non sono arrabbiato, né ho problemi con lui. Bisogna accettare la filosofia dell'allenatore e io devo fare del mio meglio per giocare davanti a Vini, Gonzalo e Mastantuono". L'allenatore in conferenza stampa aveva attaccato Mbappe chiedendosi se sarebbe riuscito a terminare l'allenamento, chiaro segnale di come tra i due si sia rotto qualcosa. A proposito il francese ha risposto: "Non guardo le conferenze stampa dell'allenatore. A casa ho la televisione francese, non quella spagnola…".
Poi sui fischi del pubblico ha aggiunto: "Devo accettarlo. È un'opinione che la gente sta esprimendo, Non credo che si debba prenderla sul personale. Nessuno morirà stasera. È normale che quando non si vince, la gente scelga dei giocatori da fischiare. È successo al Real Madrid, è successo in ogni club del mondo. Non so cosa ci sia di speciale. Quando non si vince, è la vita. Futuro? Sono molto felice a Madrid. Perché dovrei andarmene?".
Arbeloa: "Mbappe mi ha frainteso. Decido io chi gioca"
Arbeloa, che si è seduto sulla panchina del Real dopo l'addio di Xabi Alonso, in conferenza stampa ha commentato: "Mbappe quarta scelta? Non ho detto questo, deve avermi frainteso. Decido io chi gioca mentre sono seduto su questa panchina, non mi interessa se non sei d'accordo, chiunque tu sia. E se non ti piace, puoi aspettare il prossimo. Vorrei averli quattro attaccanti, non so cosa dirvi perché non ho quattro attaccanti e non gli ho detto una cosa del genere. Probabilmente non ha capito".
"Se non lo faccio giocare, non può giocare, è chiaro - ha continuato -. Sono l'allenatore e decido io chi gioca e chi no. Quattro giorni fa non poteva nemmeno andare in panchina, e oggi non era una finale. Sarà l'attaccante titolare, come gli ho detto. Non ho problemi con nessuno. Capisco che chi non gioca non sia contento, lo capisco, ma è una decisione basata sulle circostanze. Era la cosa più logica, naturale e di buon senso non rischiare un'altra partita tra tre giorni. Sono molto tranquillo e ho la coscienza pulita. Non mi importa se i giocatori non sono d'accordo con le mie decisioni".
La situazione in casa Real Madrid si fa sempre più complicata. Dopo aver perso La Liga nella sconfitta contro il Barcellona e la lite tra Tchouameni e Valverde, continuano anche le durissime polemiche attorno a Kylian Mbappé. La stella francese da diverse settimane è al centro dell'occhio del ciclone, dopo che è stato visto in vacanza in Sardegna con la sua ragazza, l'attrice spagnola Ester Exposito, invece che al Bernabeu a supportare i suoi compagni di squadra. L'ex PSG, che era infortunato, ha preferito quindi una fuga romantica alla maglia Blancos, cosa che ha mandato su tutte le furie i tifosi. Per questo è partita una vera e propria raccolta firme, che ha raccolto più di un milione di adesioni, per convincere il club a venderlo. Lo stesso allenatore del Real, Arbeloa, aveva detto: "Ogni giocatore fa ciò che vuole nel suo tempo libero, ma il Real Madrid non è diventato il Real Madrid con giocatori che escono vestiti da smoking, bensì con giocatori che finiscono con la maglia piena di fango, di sudore e stanchezza".
Real Madrid-Real Oviedo, pioggia di fischi per Mbappe
Rapporti tesissimi quindi tra Mbappé, l'allenatore e soprattutto i tifosi. E lo si è notato al 69' minuto della sfida vinta contro il Real Oviedo, quando il francese è finalmente tornato in campo. Fuori Gonzalo Garcia, autore del gol che ha sbloccato la partita e applauditissimo, dentro Kylian, ricoperto da una pioggia di fischi. Poco importa se 10 minuti dopo ha trovato l'assist per la rete del definitivo 2-0, segnata da Bellingham: il rapporto tra il classe 1998 e il mondo Galacticos è ai minimi storici.
A due partite dal termine della stagione, Mbappé ha collezionato 41 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, ma nonostante questo l'annata del Real è stata disastrosa, fuori da tutte le competizioni. Per questo il futuro del francese sembra più che mai in bilico. E lo è altrettanto anche la posizione di Arbeloa, ormai ai margini e destinato a partire, con Mourinho candidato numero uno per sostituirlo.