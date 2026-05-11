“Mourinho, sì al Real Madrid ma solo a due condizioni: cosa manca per il ritorno”

Le parti pubblicamente smentiscono qualsiasi contatto ma il ritorno di José Mourinho al Real Madrid resta più di un'ipotesi concreta. Secondo "As", ad oggi ci sarebbe stato solo un primo abboccamento fra l'agente dello Special One , Jorge Mendes , e la Casa Blanca con i colloqui che entreranno nel vivo solo a stagione conclusa visto che il Benfica non ha ancora conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions . Solo allora Mou scioglierà le riserve sul suo futuro anche se sul tavolo ci sarebbe già la proposta di rinnovo da parte del club portoghese.

Real, si punta al ritorno di Mourinho: la situazione

A Lisbona il tecnico si trova bene, ha la possibilità di guidare una squadra importante e di stare vicino alla famiglia ma davanti a una chiamata del Real difficilmente direbbe di no. A patto però che vengano esaudite alcune richieste, due in particolare. Mourinho chiede di avere voce in capitolo sul mercato, sia sui nomi che sui ruoli dove intervenire visto che ritiene l'attuale rosa poco equilibrata: del resto nella sua prima esperienza fu lui a indicare gli acquisti di Modric, Khedira e Ozil. In secondo luogo lo Special One chiede di fare chiarezza sulla struttura organizzativa, rivendicando pieni poteri sulla gestione della squadra: in altre parole non tollererà gesti di stizza come quello di Vinicius nei confronti di Xabi Alonso che possa ripercuotersi sul rendimento della squadra.