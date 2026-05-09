"Mourinho-Real Madrid, accordo sempre più vicino": dal Portogallo l'accelerata per lo Special One

Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Portogallo raccontano di un clima sempre più teso all’interno del Real Madrid e di un possibile clamoroso ritorno in panchina di José Mourinho . La presunta lite tra Valverde e Tchouaméni avrebbe accelerato le riflessioni della dirigenza blanca sulla necessità di affidarsi a un tecnico di forte personalità. Florentino Pérez sarebbe convinto che serva un allenatore capace di ristabilire ordine e leadership nello spogliatoio di Valdebebas. In questo scenario, il nome dello “Special One” sarebbe tornato con forza al centro dei pensieri del club madrileno. Mourinho, oggi al Benfica , rappresenterebbe per il Real una figura in grado di riportare equilibrio e autorevolezza in un ambiente considerato particolarmente delicato.

Il Real valuta l’affondo per liberare Mourinho dal Benfica

Stando a quanto riferisce A Bola, il Real Madrid sarebbe pronto a compiere passi concreti per riportare José Mourinho sulla panchina blanca, che a posto le sue condizioni per un possibile ritorno. Il tecnico portoghese è ancora legato al Benfica da un anno di contratto, ma l’ostacolo economico non spaventerebbe Florentino Pérez. Il club spagnolo, infatti, potrebbe versare i tre milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per liberarlo già nelle prossime settimane. Dalla penisola iberica filtra grande fiducia sulla riuscita dell’operazione, perché a Lisbona starebbero già ragionando sul possibile successore.

All’interno del Benfica il profilo considerato più credibile sarebbe quello di Marco Silva. L’attuale allenatore del Fulham è in scadenza di contratto e avrebbe un ottimo rapporto con il direttore generale del club portoghese, Mario Branco. Un dettaglio che potrebbe facilitare eventuali contatti e accelerare la trattativa. Nel frattempo, Mourinho seguirebbe con attenzione gli sviluppi della situazione madrilena. Il richiamo del Bernabeu e la possibilità di tornare a guidare il Real rappresenterebbero per lui una tentazione molto forte.

Da Amorim a Filipe Luís: le alternative per il Benfica

Parallelamente alla possibile partenza di Mourinho, in Portogallo iniziano a circolare anche altri nomi per la panchina del Benfica. La stampa spagnola continua a monitorare la candidatura di Ruben Amorim, reduce dall’esperienza negativa al Manchester United dopo il discusso addio allo Sporting Lisbona. Il tecnico portoghese resta molto apprezzato per il lavoro svolto negli ultimi anni e potrebbe rappresentare una scelta di prospettiva per il club di Rui Costa. Tuttavia, A Bola sottolinea come ci sia anche una pista alternativa che conduce a Filipe Luís. L’ex difensore brasiliano ha concluso la sua avventura al Flamengo e sarebbe pronto a iniziare un’esperienza in Europa. Il suo profilo intrigherebbe diversi dirigenti del Benfica, affascinati dalla sua idea di calcio e dalla crescita mostrata nelle prime esperienze da allenatore. Al momento non sarebbero ancora state avviate trattative ufficiali, ma il nome dell’ex Atletico Madrid starebbe guadagnando consensi. Molto dipenderà dalla decisione finale del Real Madrid e dalla volontà di Mourinho di lasciare Lisbona per tornare nella capitale spagnola.