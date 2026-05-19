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Mbappè si sfoga: "La gente pensa che con i soldi non abbiamo problemi, ma siamo cittadini comuni"

Il fuoriclasse francese ha parlato di temi sociali difendendo la categoria dei calciatori: "Non siamo scollegati dal mondo"
1 min
Mbappé
Mbappè si sfoga: "La gente pensa che con i soldi non abbiamo problemi, ma siamo cittadini comuni" © Getty Images
MADRID (Spagna) - La stella del Real Madrid Kylian Mbappé ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair dove si è soffermato anche su temi sociali. L'ex Paris Saint-Germain ha parlato della situazione politica in Francia e del ruolo che lo sport può ricoprire: "Cerchiamo di combattere questa idea secondo la quale un calciatore dovrebbe stare zitto e limitarsi a giocare. Puoi essere una star internazionale, ma prima di tutto sei un cittadino. Non siamo scollegati dal mondo - aggiunge - A volte la gente pensa che, siccome hai soldi, sei famoso, quel tipo di problema non ti riguardi. Ma riguarda anche me, perché so che cosa significa e che conseguenze può  avere per il nostro Paese. Abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione come chiunque altro".

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