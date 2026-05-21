"Volevano influenzare le designazioni ma...", Tebas risponde a Florentino: "È una Superlega lenta"

Il presidente de La Liga ha poi specificato come siano stati presi provvedimenti verso ciò che il Real Madrid ha comunicato: "Beh, abbiamo presentato un reclamo specificamente contro Real Madrid Television, che è stato respinto per motivi di libertà di espressione, ma il tribunale amministrativo ha ribaltato tale decisione; il caso è stato riaperto. Quindi, se ricordo bene, hanno indicato che non dovrebbe essere respinto in base alla libertà di espressione. Questa è una questione che riguarda gli organi arbitrali stessi, e credo che, a mio parere, le parole pronunciate dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abbiano un peso giuridico significativo e certamente ci impongono di valutare se violino i regolamenti o le norme della Federazione calcistica spagnola, o se siano paragonabili a precedenti dichiarazioni di giocatori e allenatori che sono stati sanzionati. E poi, se queste stesse dichiarazioni, nel contesto della lotta alla violenza, possano generare tensioni tra gli arbitri a tutti i livelli, perché non sono state pronunciate da un normale cittadino, ma dal presidente del Real Madrid. E quando qualcuno presiede questo tipo di istituzione, deve essere estremamente cauto con le dichiarazioni che rilascia. Se costituiscano ripercussioni legali, questo dovrà essere determinato dalle autorità competenti, ma è proprio questo il punto".

Le elezioni del Real

Tebas si è detto sorpreso dalla decisione di indire le elezioni per la presidenza del Real Madrid: "Beh, sì, sono rimasto sorpreso dalla sua decisione di indire le elezioni, e non intendo esprimere un'opinione su Riquelme. Non dirò se lo conosco; non lo conosco, non perché vorrei essere frainteso. Ha il diritto di candidarsi, e se avrà successo e porterà avanti un grande progetto, allora che lo presenti". E se in caso di vittoria di Riquelme sarebbe felice: "Non esprimerò la mia opinione, sono in letargo quando si tratta del Real Madrid". Questa inoltre potrebbe essere l'ultima elezione in casa Real, che potrebbe essere privatizzato: "Beh, quello che non sappiamo è il progetto che il Real Madrid vuole realizzare, questa è la realtà. Beh, Florentino Pérez, non il Real Madrid. Si parla molto di un progetto a cinque, a dieci, ma non c'è niente di concreto. Quindi è difficile fare una dichiarazione. È complicato. Immagino che il signor Riquelme sia preoccupato perché quando si inizia in piccolo, si finisce per avere molto, non si sa, e penso che sia questo a preoccupare. Ma il fatto è che non lo sappiamo, è sorprendente. Hanno annunciato che le assemblee sarebbero state ridotte...".