"Volevano influenzare le designazioni ma...", Tebas risponde a Florentino: "È una Superlega lenta"

Javier Tebas è intervenuto nel corso della Isde Sports Convention: un evento focalizzato sul diritto sportivo e sul settore manageriale applicato allo sport. Il presidente de La Liga ha risposto direttamente alle accuse mosse nei giorni precedenti dal numero uno del Real Madrid Florentino Pérez che aveva dichiarato di come gli arbitri spagnoli avessero favorito il Barcellona nel corso degli anni, togliendo ai Blancos la bellezza di sette campionati. Tebas ha poi continuato a parlare del Real Madrid, evitando le polemiche e spostando il focus sulle imminenti elezioni per la presidenza del club, che vede una corsa a due fra lo stesso Pérez e Riquelme.
"Aspetto il rapporto di Florentino"
La prima domanda riguarda ovviamente il fantomatico rapporto che dimostrerebbe come il Real Madrid sia stato derubato dagli arbitri, che avrebbero favorito i rivali del Barcellona. "Non vedo l'ora di vedere quel rapporto di 500 pagine, che continua ad allungarsi, con sempre più pagine ogni giorno. Voglio vedere tutto, e quando lo farò, avremo il nostro rapporto, non di 500 pagine, ma semplicemente non è vero, è... È vero che un club ha cercato di influenzare le designazioni arbitrali, ma dire che sono stati derubati a causa del loro comportamento durante le partite è semplicemente falso. E non si può ingannare la gente, non è vero. È stata costruita una narrazione da Real Madrid TV, dai 'poliziotti', come sapete li chiamo io, e questo danneggia molto il calcio, la comunità arbitrale e anche il Real Madrid, perché è una mentalità da vittima che non dovrebbe essere alimentata tra i tifosi del Real Madrid".
Il reclamo contro Real Madrid Tv
Il presidente de La Liga ha poi specificato come siano stati presi provvedimenti verso ciò che il Real Madrid ha comunicato: "Beh, abbiamo presentato un reclamo specificamente contro Real Madrid Television, che è stato respinto per motivi di libertà di espressione, ma il tribunale amministrativo ha ribaltato tale decisione; il caso è stato riaperto. Quindi, se ricordo bene, hanno indicato che non dovrebbe essere respinto in base alla libertà di espressione. Questa è una questione che riguarda gli organi arbitrali stessi, e credo che, a mio parere, le parole pronunciate dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abbiano un peso giuridico significativo e certamente ci impongono di valutare se violino i regolamenti o le norme della Federazione calcistica spagnola, o se siano paragonabili a precedenti dichiarazioni di giocatori e allenatori che sono stati sanzionati. E poi, se queste stesse dichiarazioni, nel contesto della lotta alla violenza, possano generare tensioni tra gli arbitri a tutti i livelli, perché non sono state pronunciate da un normale cittadino, ma dal presidente del Real Madrid. E quando qualcuno presiede questo tipo di istituzione, deve essere estremamente cauto con le dichiarazioni che rilascia. Se costituiscano ripercussioni legali, questo dovrà essere determinato dalle autorità competenti, ma è proprio questo il punto".
Le elezioni del Real
Tebas si è detto sorpreso dalla decisione di indire le elezioni per la presidenza del Real Madrid: "Beh, sì, sono rimasto sorpreso dalla sua decisione di indire le elezioni, e non intendo esprimere un'opinione su Riquelme. Non dirò se lo conosco; non lo conosco, non perché vorrei essere frainteso. Ha il diritto di candidarsi, e se avrà successo e porterà avanti un grande progetto, allora che lo presenti". E se in caso di vittoria di Riquelme sarebbe felice: "Non esprimerò la mia opinione, sono in letargo quando si tratta del Real Madrid". Questa inoltre potrebbe essere l'ultima elezione in casa Real, che potrebbe essere privatizzato: "Beh, quello che non sappiamo è il progetto che il Real Madrid vuole realizzare, questa è la realtà. Beh, Florentino Pérez, non il Real Madrid. Si parla molto di un progetto a cinque, a dieci, ma non c'è niente di concreto. Quindi è difficile fare una dichiarazione. È complicato. Immagino che il signor Riquelme sia preoccupato perché quando si inizia in piccolo, si finisce per avere molto, non si sa, e penso che sia questo a preoccupare. Ma il fatto è che non lo sappiamo, è sorprendente. Hanno annunciato che le assemblee sarebbero state ridotte...".
Florentino e la Superlega
Tebas ha poi commentato il cambio di strategia di Florentino riguardo la Superlega: "Ha proposto la Super League in tempi brevi, parlando sempre dei diversi modelli di cui parlavano almeno i media, perché per sapere cosa dicono Florentino e il suo entourage bisogna passare attraverso le loro fonti ufficiali o non ufficiali. Sarebbe iniziata il 27, e così via. Bene, ora ha deciso di cambiare rotta e di puntare su un progetto con Al-Khelaifi. Ho sempre detto che i progetti di Al-Khelaifi sono come la Super League, ma al rallentatore, con più tempo, più anni, e l'obiettivo è lo stesso: una super-competizione per i grandi club europei, e questi modelli stanno danneggiando molto i campionati nazionali. E lo vediamo in Francia, i conflitti di interesse che ha con Al-Khelaifi... non è l'unico responsabile, ma il calcio francese è distrutto".
L'introduzione dell'intelligenza artificiale
Tebas ha annunciato l'introduzione dell'IA nel mondo dell'arbitraggio a partire dalla prossima stagione: "Implementeremo l'intelligenza artificiale nel mondo dell'arbitraggio. Implementeremo due elementi chiave. Primo, la valutazione degli arbitri. Quando una partita viene arbitrata, il CTA (Comitato Tecnico Arbitrale) ha dei valutatori che assegnano un punteggio a determinati aspetti dell'arbitraggio. Ci sono 30 aspetti diversi. Attualmente questo viene fatto utilizzando l'intelligenza naturale, ma ci sono 30 valutatori per 20 arbitri diversi. Con l'IA, stiamo creando uno strumento in modo che almeno il 40% delle valutazioni sia deciso oggettivamente dall'IA. Lo strumento viene sviluppato per ogni partita e crea gli algoritmi. L'IA analizzerà tutto e dirà cosa ha valutato correttamente. Stiamo rendendo il processo più obiettivo. E in relazione a questo, l'assegnazione degli arbitri alle partite. Con l'aiuto dell'IA, tre arbitri saranno proposti al comitato responsabile. Credo fermamente nell'intelligenza naturale, ma ci sono cose in cui l'IA deve essere d'aiuto", ha spiegato il presidente de La Liga.
Javier Tebas è intervenuto nel corso della Isde Sports Convention: un evento focalizzato sul diritto sportivo e sul settore manageriale applicato allo sport. Il presidente de La Liga ha risposto direttamente alle accuse mosse nei giorni precedenti dal numero uno del Real Madrid Florentino Pérez che aveva dichiarato di come gli arbitri spagnoli avessero favorito il Barcellona nel corso degli anni, togliendo ai Blancos la bellezza di sette campionati. Tebas ha poi continuato a parlare del Real Madrid, evitando le polemiche e spostando il focus sulle imminenti elezioni per la presidenza del club, che vede una corsa a due fra lo stesso Pérez e Riquelme.
"Aspetto il rapporto di Florentino"
La prima domanda riguarda ovviamente il fantomatico rapporto che dimostrerebbe come il Real Madrid sia stato derubato dagli arbitri, che avrebbero favorito i rivali del Barcellona. "Non vedo l'ora di vedere quel rapporto di 500 pagine, che continua ad allungarsi, con sempre più pagine ogni giorno. Voglio vedere tutto, e quando lo farò, avremo il nostro rapporto, non di 500 pagine, ma semplicemente non è vero, è... È vero che un club ha cercato di influenzare le designazioni arbitrali, ma dire che sono stati derubati a causa del loro comportamento durante le partite è semplicemente falso. E non si può ingannare la gente, non è vero. È stata costruita una narrazione da Real Madrid TV, dai 'poliziotti', come sapete li chiamo io, e questo danneggia molto il calcio, la comunità arbitrale e anche il Real Madrid, perché è una mentalità da vittima che non dovrebbe essere alimentata tra i tifosi del Real Madrid".