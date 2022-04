As: "Suarez lascia l'Atletico? Lo vogliono due club turchi"

Secondo quanto riportato da As, il futuro di Luis Suarez potrebbe essere lontano dall'Atletico Madrid e dalla Liga. Il giocatore ex Barcellona, nel match contro il Manchester City, è rimasto in panchina per tutti i i 90', con Simeone che praticamente gli ha preferito tutti gli altri attaccanti che ha a disposizione, a partire da Griezmann e Joao Felix. Sul 35enne uruguaiano ci sarebbe l'interesse di due club turchi, il Besiktas e il Fenerbahce. L'entopurage del giocatore si sarebbe messo in contatto con ambo le squadre per conoscere i rispettivi progetti e le possibili offerte economiche per un giocatore che, nonostante l'età non più giovanissima, continua a far gol (quest'anno ne ha fatti 13 nonostante non sia più titolare). L'ex Liverpool ha il contratto in scadenza a giugno.