Barcellona, il vicepresidente: "Dembelé può ancora rinnovare"

Intervenuto a Catalogna Radio, Rafa Yuste, vicepresidente del Barcellona, torna a parlare del rinnovo di Ousmane Dembelé e non un escludo un clamoroso dietrofront. Le prestazioni di questi ultimi tempi potrebbero far cambiare idea ai bluagrana e anche al giocatore, e nel Clasico contro il Real Madrid ha sfornato gli assist per i gol di Araujo e Aubameyang. Così Yuste: "Come sapete, le trattative in un primi momento non hanno portato a niente. Ma Xavi ci assicura che è un giocatore eccezionale Se si sentirà sempre più a suo agio nei prossimi mesi, come penso, non escludo che potremmo incontrare nuovamente i suoi agenti, con la possibilità che Ousmane possa continuare con noi". Sul giocatore si era registrato anche l'interesse della Juventus.