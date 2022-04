As: "Barcellona, ecco i tre obiettivi del prossimo mercato estivo"

Il Barcellona avrebbe stilato una lista degli obiettivi principali del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da As, i primi tre nomi di questo elenco sarebbe Erling Haaland, Momo Salah e Robert Lewandowski, ma le situazioni differenzierebbero molto l'uno dagli altri. I catalani, però, sarebbero altresì convinti che uno dei tre top player sbarcherà in Catalogna. Per quel che riguarda il norvegese - nonostante parrebbe ancora essere il favorito - Laporta nei giorni scorsi ha "raffreddato" questa pista. Queste le parole del presidente degli azulgrana: "Dovrebbe esprimere il suo desiderio di venire al Barça e, per il momento, non l'ha fatto. O si adattano alle condizioni o lo vedo molto lontano". Sull'attaccante del Borussia Dortmund le due favorite ad acquistarlo sarebbero Real Madrid e Manchester City.

Salah Momo Salah, al contrario di Haaland, avrebbe guadagnato molti punti e un suo arrivo a Barcellona non sarebbe così impossibile. Questo perché il suo contratto con il Liverpool scade a giugno 2023, quindi i blaugrana non dovrebbero spendere una cifra spropositata per ingaggiarlo. Inoltre, il giocatore piacerebbe molto a Xavi che lo vedrebbe molto bene nella sua formazione ideale accanto ad Aubameyang, con Ansu Fati come ricambio dalla panchina.