Clamoroso, Gavi via a zero dal Barcellona? Il rischio c’è

BARCELLONA - Mettere in discussione Gavi sarebbe un gravissimo errore che la Spagna non può permettersi. A differenza di quanto succedeva una decina di anni fa, quando era realmente difficile confezionare una lista di 23 convocati senza lasciare fuori nessun campione, oggi il talento in seno alla Roja brilla, infatti, per la sua assenza. Se fino a qualche tempo fa i vari Casillas, Puyol, Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, David Silva e Cesc Fàbregas, solo per citarne alcuni, sarebbero stati titolare in qualsiasi squadra del vecchio continente, oggi sono davvero pochi, anzi pochissimi i calciatori spagnoli a godere dello stesso status. E tra questi c'è senza dubbio il giovane canterano del Barcellona che assieme al proprio compagno di squadra Pedri è - in attesa di capire cosa succedere sul fronte Ansu Fati, un altro blaugrana - il giocatore più talentuoso tra quelli selezionabili da Luis de la Fuente: «È fantastico, sebbene sia ancora in fase di maturazione e crescita e ancora non abbiamo visto tutto il suo potenziale». Gli elogi del nuovo commissario tecnico della Roja non sono, però, serviti all'ultimo Golden Boy per mantenersi nell'undici titolare sceso in campo in Scozia, dopo la vittoria contro la Norvegia. Assenza che, secondo una parte importante dell'opinione pubblica spagnola, sarebbe stata decisa per «ragioni comportamentali».