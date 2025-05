Yamal, strapotere sulla rotta di Messi: rinnovo da urlo ma occhio a Mendes…

Il rinnovo del contratto

Nel corso dell’intervista esclusiva che ci concesse a Barcellona lo scorso dicembre, quando andammo a consegnarli il Golden Boy al Montjuïc, il campione di Rocafonda svelò con disarmante franchezza i suoi obiettivi per l’immediato: «In questa stagione voglio conquistare un’altra Liga col Barça, poi la Champions League, il Pallone d’Oro e nel 2026 i Mondiali (ndr: Pelé li vinse in Svezia nel 1958 a 17 anni e 249 giorni)».

Fra poco più di 2 mesi, il 13 luglio, compirà 18 anni e nell’occasione firmerà un sontuoso rinnovo del contratto. L’attuale scadrà nel 2026, il prossimo durerà fino al 2031. E il suo salario passerà da 1,67 milioni a circa 8 a salire annualmente fino a quota 18. Sarà il più pagato della rosa: il quasi 37enne Lewandowski la prossima stagione, l’ultima prima della scadenza, percepirà 16 milioni. La clausola rescissoria di Lamine è fissata ora in un miliardo di euro e non s’esclude un clamoroso aumento. Attenzione però al superagente Jorge Mendes, in eccellenti rapporti tanto con il presidente catalano Laporta (e col ds Deco, nella sua scuderia da giocatore) quanto con quello del PSG Al Khelaifi, che l’anno scorso aveva già offerto 250 milioni al Barça per Yamal...