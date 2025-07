Yamal, 18 anni senza limiti: "Champions e Mondiale!". E la 10 si avvicina

Lamine Yamal , nuovo fenomeno del calcio mondiale, compie oggi 18 anni . Neanche maggiorenne il classe 2007 ha già collezionato un Europeo con la Spagna, mentre con il Barça ha vinto 2 volte la Liga, 1 Supercoppa di Spagna e 1 Coppa del Re . Per il talento scuola blaugrana alle porte una stagione che potrebbe consacrarlo definitivamente ai vertici del calcio. Ma intanto, come ha festeggiato il raggiungimento della maggiore età? Yamal vive le prime ore da 18enne... al lavoro. Dopo le vacanze con tanto di gossip e polemiche , questa mattina per lui le visite mediche propedeutiche per riprendere la preparazione agli ordini di Hansi Flick .

Yamal, 18 anni festeggiati... col Barcellona

Come rivelato dal Mundo Deportivo, infatti, Yamal ha anticipato a ieri la sua festa di compleanno con la famiglia e gli amici. Questa mattina, invece l'attaccante del Barça è arrivato alla Ciutat Esportiva alle 8.51: giusto in tempo per la convocazione, fissata alle 9, delle tradizionale visite mediche e test fisici a cui bisogna sottoporsi nel primo giorno di precampionato. Sui canali social del club, oltre al video del passaggio di Yamal al centro sportivo, anche alcune brevi dichiarazioni del festeggiato.

Parole che non lasciano dubbi sugli obiettivi che ancora vuole raggiungere: "A 18 anni chiedo ciò che ho avuto a 16 e 17 anni, ma in più i titoli che ancora mi mancano: ovviamente il Mondiale e la Champions League. La mia mentalità mi dice che devo andare e vincere. Non penso al fatto di avere ancora tanti anni per giocare: voglio vincere adesso e darò tutto per riuscirci. A tutti i 'culers' dico che saremo lì, lotteremo, non c'è dubbio che la Champions League tornerà a casa, e punto anche al Mondiale".

Vestirà il numero 10 di Messi

Un compleanno festeggiato dunque in maniera insolita per Yamal, che da lunedì sarà al lavoro guidato dal tecnico tedesco prima di partire per il Giappone giovedì 24 luglio. Il primo test in terra nipponica è stato fissato per la domenica successiva contro il Vissel. Un match importante non tanto per la gara in sé, quanto per quello che rappresenterà per la nuova stella blaugrana.

Yamal, infatti, in quell'occasione indosserà per la prima volta la maglia numero 10 del Barcellona. Il neo 18enne eredita il numero di Ansu Fati (andato in prestito al Monaco). Un'investitura pesante per la star del calcio mondiale, che vestirà un numero non banale sulle sue spalle, un numero che prima di lui è stato vestito, andando a ritroso, da Lionel Messi, Ronaldinho, Riquelme e Rivaldo.