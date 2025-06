Yamal, la vacanza con Fati Vazquez diventa un caso: polemiche, insulti e minacce

Le accuse e gli insulti a Fati Vazquez

La parte peggiore della vicenda la starebbe pagando proprio Fati Vazquez. Ex assistente di volo, oggi influencer e YouTuber da oltre un milione di follower, la giovane è finita al centro di una bufera mediatica fatta di insulti, minacce e odio gratuito: "Non ho fatto nulla di male, non ho ucciso nessuno", ha detto nel corso di una recente intervista. Sui social la giovane ha raccontato il dolore per gli attacchi ricevuti, che stanno colpendo anche la sua famiglia. Con un messaggio profondo, Vazquez ha provato a rispondere con eleganza all’ondata di odio: "È triste vedere come alcune persone portino dentro di sé così tanta oscurità da augurare la morte a chi nemmeno conoscono. Nessuno in pace con sé stesso può desiderare la morte di un altro".