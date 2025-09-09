Barcellona-Valencia, niente Camp Nou: si gioca davanti a 6000 tifosi. E c'entra...Post Malone

Il Barcellona , abituato ad uno stadio da decine di migliaia di posti e con una 'aficion' caldissima, farà il suo esordio casalingo in Liga davanti a... 6000 spettatori . I blaugrana infatti si ritroveranno a giocare il match contro il Valencia , in programma questa domenica , all' Estadi Johan Cruyff . Una decisione resasi necessaria dal fatto che il Camp Nou, da tempo sottoposto a lavori di ristrutturazione, non sarà pronto in tempo utile per la sfida contro la squadra di Corberan, oltre alla contemporanea indisponibilità dello stadio di Montjuic.

Niente Camp Nou: Barça-Valencia con 6000 spettatori

Come riportato dal Mundo Deportivo alcuni ritardi imprevisti nella ristrutturazione del Camp Nou non consentiranno la disputa nel tempio Barcelonista, nonostante il club abbia giocato le prime tre sfide del campionato fuori casa proprio per permettere di ultimare i lavori. Nulla da fare, la prima in casa non si potrà giocare al Camp Nou. Ma casualità ha voluto che anche lo stadio in cui i blaugrana hanno giocato negli ultimi tempi, lo Stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic, sia a disposizione.

La struttura infatti questo venerdì sarà occupata dal concerto di Post Malone, che renderà di conseguenza lo stadio impraticabile per domenica. E così i catalani hanno dovuto trovare una sede alternativa per disputare la propria gara: la scelta è ricaduta sull'Estadi Johan Cruyff, dove solitamente gioca la seconda squadra del Barça. Per il club ora è corsa contro il tempo: il limite concesso dalla Liga per far sì che il piccolo impianto sia a norma è per mercoledì. Tutto dovrà essere a regola, dalle telecamere per il Var alla fibra ottica. Una sera davanti a 6000 persone, in attesa di tornare al Camp Nou.

Il comunicato del Barcellona

Il Barcellona ha comunicato la novità attraverso una nota sui propri canali: "FC Barcelona comunica che la partita valida per la quarta giornata della Liga, in programma domenica 14 settembre alle 21:00 contro il Valencia CF, non potrà ancora svolgersi allo Spotify Camp Nou. Il Club sta lavorando intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura dello Spotify Camp Nou nelle prossime settimane. Per questo motivo, la partita si giocherà invece all’Estadi Johan Cruyff. L’FC Barcelona desidera ringraziare i suoi soci e tifosi per la comprensione e il supporto durante un processo così complesso ma emozionante come il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify. Il Club fornirà presto ulteriori dettagli sull’organizzazione della partita e sulle procedure di biglietteria".