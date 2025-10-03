Yamal, nuovo infortunio e ansia Barcellona: Clasico con il Real a rischio

Yamal contro il Psg ha deliziato i tifosi con qualche magia, anche se Nuno Mendes è riuscito a contenerlo e fermarlo come nel match con le nazionali. Ma ora i blaugrana saranno costretti a farne a meno per un po'. Lo spagnolo è costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio . Appena tornato a disposizione dopo il primo stop stagionale, la giovane stella blaugrana ha accusato una ricaduta all’inguine in seguito alla sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Uno stop pesante per Hansi Flick, che dovrà rinunciare a una delle armi offensive e indispensabili. E a fine ottobre ci sarà anche il Clasico contro il Real Madrid .

Infortunio Yamal, il comunicato del Barcellona

A comunicare l'infortunio ci ha pensato il Barcellona, con una nota ufficiale diffusa dopo gli esami medici effettuati sul giocatore: “Il problema all’inguine di Lamine Yamal si è ripresentato dopo la partita contro il PSG. Il giocatore salterà la partita contro il Siviglia e i tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane". Il giocatore dovrà duque rinunciare anche alla chiamata della Nazionale spagnola e non potrà aiutare la Roja nelle partite di qualificazione al Mondiale contro la Georgia e la Bulgaria.

Real Madrid-Barcellona a rischio

Per Lamine Yamal si tratta del secondo infortunio muscolare in pochi mesi. In questa prima parte di stagione aveva già saltato tre gare di Liga e una in Champions League. Finora ha collezionato cinque presenze ufficiali con il Barcellona – quattro in campionato e una in Europa – mettendo insieme due reti e tre assist. Nell’ultima giornata di Liga contro la Real Sociedad, il classe 2007 era rientrato in grande stile servendo un assist decisivo per il gol di Robert Lewandowski, ma il problema fisico si è ripresentato poche ore dopo la sfida europea contro il PSG, giocata per intero.

Lo staff medico blaugrana ha stimato un recupero tra le due e le tre settimane. Se non ci saranno intoppi, Yamal potrebbe tornare in gruppo subito dopo la sosta per le Nazionali. Ma in caso contrario, rischia di saltare anche il match di Liga contro il Girona e la delicata trasferta di Champions League contro l’Olympiacos. Il vero obiettivo del Barça è riaverlo al 100% per l’appuntamento più atteso: il Clasico contro il Real Madrid. Flick spera di poter contare sul suo numero 10 in una delle sfide più importanti della stagione.