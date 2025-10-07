Dalla Juve al ritiro, poi il Barcellona. Szczesny rivela: "Grazie a mia moglie"

"Tornare al calcio e giocare al Barcellona non era una cosa scontata per me. Non volevo farlo: mi stavo preparando a diventare un papà a tempo pieno che finalmente avrebbe aiutato a casa e si sarebbe realizzato come genitore. Mia moglie, però, ha insistito". Così nell'intervista a TVP Sport Wojciech Szczesny , portiere del Barcellona , in merito alla decisione di rimettersi in gioco nel club catalano. Il polacco aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo aver lasciato la Juventus . Un anno fa però di questi tempi firmava per i blaugrana, che lo contattarono a seguito del grave infortunio di ter Stegen .

Il ruolo di genitore

Se ora Szczesny milita nel Barcellona è soprattutto grazie alla moglie Marina: "Ancora oggi non so se la vedeva come una grande opportunità o se voleva solo liberarsi di me in casa. In ogni caso, ci è riuscita e le sono molto grato", ha dichiarato il portiere, che ha poi proseguito l'intervista parlando proprio del suo ruolo di genitore: "Essere padre è di gran lunga il ruolo più importante che abbia mai avuto nella mia vita. Non so quanto sono bravo, dovreste chiederlo a mia moglie e ai miei figli. È il gioco più difficile che abbia mai giocato in vita mia, ma è anche quello che mi dà più soddisfazione". Szczesny e sua moglie Marina Luczenko hanno due figli: Liam, di 7 anni, e Noelia, nata a luglio 2024.

Il ritorno in Nazionale

Szczesny ha parlato anche del ritorno in Nazionale, le cui ultime presenze risalgono agli Europei del 2024: "Non ci ho mai dato troppo peso ma è un pensiero naturale. Non potevo fare una cosa del genere ai ragazzi che aspettavano la loro occasione. Comunque, inizialmente ho ripreso la carriera per otto mesi, quindi tornare a giocare altre quattro o cinque partite per la Nazionale mi sembrava illogico. Soprattutto perché era il ciclo di preparazione per la Coppa del Mondo del 2026 e pensavo che non avrei giocato di nuovo fino al 2026. Quindi non aveva senso e non l'ho preso in considerazione, ma il pensiero mi è passato per la testa", ha spiegato. Più una suggestione dunque, considerando che il portiere non si aspettava di giocare anche nella stagione corrente, che porta ai Mondiali. Stagione che Szczesny ha iniziato da riserva per poi prendersi il posto a causa dell'infortunio di Joan Garcia, che il Barça ha acquistato in estate.