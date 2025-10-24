Tuttosport.com

Yamal, bufera in Spagna prima del Clasico: "Il Real ruba e si lamenta..."

L'attaccante del Barcellona, ospite al pre show della Kings League, risponde ad alcune domande riguardo il prossimo match in Liga contro i blancos
4 min
Lamine YamalReal Madrid-BarcellonaKings League
Yamal, bufera in Spagna prima del Clasico: "Il Real ruba e si lamenta..."© Redazione
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

A pochi giorni dal Clásico tra Real Madrid e Barcellona, in programma al Santiago Bernabéu, le parole di Lamine Yamal hanno infiammato il dibattito calcistico in Spagna. Durante una puntata della Kings League - il torneo ideato da Piqué che unisce calcio e intrattenimento - il giovane talento blaugrana si è lasciato andare a una frase forte sui blancos. Davanti alle telecamere e agli streamer presenti, tra cui Ibai Llanos, noto tifoso madridista, Yamal ha paragonato il Real Madrid alla squadra Porcinos, diretta dallo stesso Ibai, accusandoli di “rubare e lamentarsi sempre”. Un commento che ha scatenato immediate reazioni tra giornalisti, ex calciatori e tifosi delle due sponde.

“Rubano, si lamentano sempre”: le parole che hanno acceso la polemica

Tutto è iniziato durante la trasmissione, il pre-show ufficiale della Kings League, dove Lamine Yamal era ospite in vista della sfida tra La Capital - la sua squadra - e i Porcinos. Quando il conduttore Jaime Mellado gli ha chiesto se trovasse delle somiglianze tra i Porcinos e il Real Madrid, la risposta è arrivata immediata e senza esitazioni: “Certo che sì, rubano, si lamentano sempre…”. La frase ha lasciato di stucco Ibai Llanos, che ha provato a difendere i blancos, mentre Piqué, presente in studio, ha rincarato ironicamente la dose con un “non c’è discussione”. Il clima si è fatto subito teso, tanto che Gerard Romero ha tentato di riportare la calma per evitare di alimentare ulteriori tensioni in vista del Clásico. Ma il danno era fatto: in poche ore, le parole del 17enne catalano sono rimbalzate sui social e nelle principali trasmissioni sportive, scatenando una valanga di reazioni.

Tempesta mediatica e risposta di Yamal

La polemica non ha tardato ad arrivare sui tavoli televisivi più seguiti. Al programma El Chiringuito, il giornalista Edu Aguirre, vicino all’ambiente madridista, ha criticato duramente Lamine: “Non si rende conto di cosa rappresenta e di ciò che può dire. Ha 18 anni, è già leader del Barça e della Nazionale spagnola, ma non può permettersi di accusare un club di rubare partite”. Nonostante la bufera, Yamal è apparso tranquillo e fiducioso in vista del grande appuntamento. Interpellato su quanto sia difficile giocare al Santiago Bernabéu, il talento del Barça ha risposto con sicurezza: “L’ultima volta che ci abbiamo giocato abbiamo vinto 4-0”. E alla domanda se il risultato potesse ripetersi, ha aggiunto con un sorriso: “Non lo so, ma potrebbe”. Yamal è tornato a far parlare di sé fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Barcellona

