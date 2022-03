Real Madrid: Kroos si allena con il gruppo, può farcela per il Psg

Toni Kroos si è allenato con il resto dei suoi compagni e potrebbe scendere in campo domani nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Psg, partita in programma al Bernabeu con fischio d'inizio alle 21:00. Buone notizie, quindi, per Carlo Ancelotti, che già deve rinunciare a Casemiro: il brasiliano, infatti, è squalificato. L'ex Bayern Monaco soffre di problemi muscolari e non ha giocato in campionato contro la Real Sociedad. In un primo momento sembrava dover dare forfait anche per la gara contro i transalpini, ma così potrebbe non essere. Tutto dipenderà dalle sue sensazioni.