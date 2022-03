Psg, Mbappé convocato per la partita contro il Real Madrid

Nonostante il forte colpo al piede subito ieri in allenamento da Gueye , Kylian Mbappé è stato convocato per la partita contro il Real Madrid , in programma domani al Bernabeu con fischio d'inizio alle 21:00 e valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League . L'andata è finita 1-0 grazie a un gol allo scadere proprio del giovane attaccante francese. Nonostante il colpo subito, l'ex Monaco sembrerebbe essere in condizioni di giocare, anche perché gli esami medici a cui si è sottoposto hanno escluso fratture . Oggi, comunque, dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni.

Assenti Ramos e Herrera

In totale, Pochettino ha convocato 24 giocatori per la partita contro i ragazzi di Ancelotti. Oltre a Mbappé ha recuperato anche Hakimi, mentre non fa parte della convocatoria il grande ex della sfida, Sergio Ramos, che ha giocato per ben 16 anni nei blancos, ma che quest'anno è praticamente sempre stato fermo ai box a causa di tanti infortuni. Al pari del difensore spagnolo, non fanno parte della lista anche Ander Herrera e Kurzawa.