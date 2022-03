Psg, Mbappé in dubbio per la sfida con il Real Madrid

PARIGI - A pochi giorni dalla delicata sfida contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Psg rischia di dover rinunciare a Kylian Mbappé . Secondo quanto riportato dalla stampa francese, l'attaccante potrebbe saltare la sfida contro i Blancos, in cui fu decisivo all'andata con un gol, per un duro pestone ricevuto durante l'allenamento da parte di un compagno.

Il Psg sulle condizioni di Mbappé

I primi esami hanno escluso fratture, ma la sua presenza per il big match in Spagna resta in dubbio. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale il Psg ha fatto sapere che il quadro clinico è "rassicurante" e che nelle prossime 24 ore verrà fatto un nuovo controllo. Contro il Real Madrid saranno invece sicuramente assenti Sergio Ramos e Ander Herrera.