In Spagna sicuri: "Benzema favorito per il Pallone d'Oro"

ROMA - Un altro gol decisivo ieri sera in Champions League e l'eliminazione di un possibile rivale come Robert Lewandowski del Bayern sono due forti argomenti a favore di una ipotesi più che legittima sostenuta oggi dai media spagnoli: Karim Benzema è il grande favorito per conquista del Pallone d'Oro 2022. E' in particolare il quotidiano sportivo AS ad approfondire il tema, sottolineando come l'attaccante del Real Madrid, realizzando la rete del 2-3 nel primo supplementare della sfida col Chelsea, ha marcato in 38 partite su 38 in questa stagione, con 12 centri nel torneo europeo di club più prestigioso. "Ha strada libera", scrive AS, per diventare il quinto giocatore francese a vincere il Pallone d'Oro, dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinedine Zidane (1998).