Benzema elimina il Chelsea: semifinale Real. Impresa Villarreal: Bayern fuori!

Servono i supplementari al Real Madrid per strappare una qualificazione soffertissima contro il Chelsea. Al Bernabeu i blues vanno sul 3-0 con Mount, Rudiger e Werner e ribaltano il 3-1 dell'andata, ma Rodrygo e Benzema spostano di nuovo il passaggio del turno dalla parte di Ancelotti. In semifinale di Champions League, dopo 16 anni, ci va anche il Villarreal che fa l'impresa ed elimina il Bayern Monaco. All'Allianz Arena finisce 1-1 nonostante un dominio assoluto durato per tutta la gara dei bavaresi, che però vanno in gol solo con Lewandowski e si fanno pareggiare nel finale da Chukwueze. Per il secondo anno consecutivo i tedeschi escono dalla Champions ai quarti. Ora per Emery arriva una tra Benfica e Liverpool; per Ancelotti City o il derby con l'Atletico.

Calendario Champions League Il Real perde ma si qualifica ai supplementari Non c'è Jorginho nella formazione titolare scelta da Tuchel per centrare la rimonta, parte invece dall'inizio Loftus-Cheek. James si muove da terzo di difesa, in attacco guida Werner (Lukaku non convocato). Il Real Madrid non si abbassa e attacca, nonostante il vantaggio dell'andata, salvo poi cadere alla prima occasione al 15', quando Werner imbuca per Mount dopo un lungo giro palla: l'inglese piazza in porta lo 0-1 che riapre la qualificazione e dà ai blues più coraggio. In avvio di ripresa la rimonta è completa: dagli sviluppi di calcio d'angolo Rudiger va più in alto di tutti e raddoppia, gelando il Bernabeu al 51'. Il Real è bloccato, non si esprime come al solito e al 62' incassa anche il 3-0 di Marcos Alonso, annullato però dal Var per tocco di mano dell'ex Fiorentina prima del tiro. Dall'altra parte è la traversa a salvare il punteggio sul colpo di testa di Benzema. Al 75' non c'è Var che tiene: Werner ne mette a sedere tre prima di calare il tris. Stavolta è tutto buono. Ancelotti cambia al 78', dentro Camavinga, Marcelo e soprattutto Rodrygo, che ci mette due minuti a lasciare il segno: l'assist di Modric di esterno destro è spaziale e la volée del brasiliano è perfetta per l'1-3. Parità assoluta, si va ai supplementari, è lì che il Chelsea paga la tassa Benzema: al 96’ KB9, ancora di testa come all’andata e sempre su cross di Vinicius, incorna il 2-3. Tuchel inserisce Ziyech, Saul e Jorginho, ma gli ultimi attacchi si infrangono sul muro blanco. Fa festa Ancelotti che vola in semifinale. Tabellino Real Madrid-Chelsea