Ozil su Benzema: "Il miglior numero 9 della nostra generazione"

Mesut Ozil ha reso omaggio al suo ex compagno di squadra Karim Benzema dopo la straordinaria tripletta nel "Clasico". Il Barcellona era in vantaggio per 1-0 grazie al risultato dell' andata maturato al "Santiagio Bernabeu", con un'autorete di Militao. Tuttavia, nonostante abbiano avuto la meglio per gran parte del primo tempo, si sono ritrovati in parità allo scadere dei primi 45 ', con il gol di Vinicius Junior. Le "Merengues" sono usciti dagli spogliatoi con un altro piglio rispetto ai padroni di casa, pressando su ogni pallone e dominando l'intera ripresa, con il Barcellona che non è riuscito a reagire sotto i colpi del fuoriclasse francese.

Ozil e il commento social: "The King"

"The King" ha scritto Ozil sui suoi social media, seguito da tre emoji "corona" : "Il mio ragazzo Benzi! Il miglior n.9 della nostra generazione". Karim non ha eseguito tutto da solo, ma è stato assistito da i suoi due compagni di reparto (oltre che da Modric nel momentaneo 0-2) Vincius e Rodrygo, causando una serata da incubo a tutta la difesa blaugrana. Come detto, il primo dei tre gol (avvenuto al 50') è frutto di una grand giocata individuale del n.10 croato, mentre il secondo è arrivato su calcio di rigore (al 58'), dopo che Vinicius era stato abbattuto da Kessié. Infine, l'ultimo gol (all'81') è arrivato grazie ad una corsa incisiva sempre di Vinicius, che lo ha servito poi in verticale in area di rigore; con Benzema che a quel punto ha fatto sedere Ter Stegen e ha depositato all'angolino in basso a sinistra.