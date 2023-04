I 10 giocatori che hanno segnato 4 gol al Real Madrid: c'è Diego Milito

Valentín Castellanos, attaccante argentino del Girona, ha scritto una piccola pagina di storia la serata di martedì 25 Aprile, avendo siglato 4 reti al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il n.9 dei biancorossi è stato il vero e proprio mattatore allo stadio "Montilivi"; capace di rifilare quattro gol in una singola partita ai "Blancos", ma non è il primo a riuscire in quest'impresa, poichè un altro argentino ci era già riuscito prima di lui: Diego Milito. L'ex attaccante dell'Inter (con cui ha vinto il triplete nel 2010), ha siglato il "poker" ai tempi del Real Zaragoza nel 2006, in Coppa del Re. La lista però non finisce qui, con altri 8 calciatori capaci di un'exploit del genere: 1) Josef Samitier nel 1926, con la maglia del Barcellona in Coppa del Re, 2) Carlos Bestit nel 1929, con il Club Esportiu Europa in Liga, 3) Martí Ventolrà, con il Barcellona nel 1935 in Liga, 4) Martínez Català, con l'Espanyol nel 1940 in Liga, 5) Emilín, con il Real Oviedo nel 1944 in Liga, 6) Estebàn Echevarría, che ne segnò addirittura 5 con la maglia del Real Oviedo nel 1947 in Liga, 7) Eulogio Martínez con il Barcellona nel 1957 in Coppa del Re. Infine Robert Lewandowski con il Borussia Dortmund nel 2013 in Champions League.