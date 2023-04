"Real Madrid, Modric vicino al rinnovo fino al 2024"

A 37 anni continua a dirigere l'orchestra blanca e con molta probabilità lo farà anche nella prossima stagione. Secondo "As", Luka Modric è vicinissimo a rinnovare il contratto in scadenza col Real Madrid fino al 2024: il centrocampista croato avrebbe parlato personalmente con Florentino Perez per comunicargli il desiderio di giocare ancora un'altra stagione al Bernabeu e superare quota 500 presenze con le merengues, anche per presentarsi al meglio agli Europei dell'anno prossimo. Desiderio che Perez è pronto ad assecondare, con Modric - d'accordo anche con la famiglia - che rimanderebbe così il suo esilio dorato in Arabia Saudita, dove gli avrebbero offerto un biennale da 25 milioni di euro netti a stagione.