Nacho, intervento killer in Girona-Real: caos in campo, poi le scuse

Brutto episodio al 93' di Girona-Real Madrid. Con il punteggio sul 3-0 per gli ospiti , Nacho entra in ritardo e con la gamba alta su Cristian Portugués, meglio noto come Portu. L'arbitro inizialmente aveva estratto il cartellino giallo, ma richiamato dal VAR ha poi optato per il rosso diretto .

Nacho, quante giornate di squalifica rischia

Per Nacho è soltanto la terza espulsione in carriera, ma questa potrebbe costargli davvero caro. Salterà sicuramente la prossima sfida al Bernabeu contro l'Osasuna, ma - secondo quanto dice il regolamento - il capitano delle Merengues potrebbe ricevere fino a 4 giornate di squalifica per "gioco violento con infortunio". Portu è infatti uscito in barella ed è stato costretto a recarsi in ospedale per degli accertamenti.

Nacho, le scuse su Instagram

"Voglio scusarmi con Portu per il fallo involontario durante la partita", inizia così il messaggio social del capitano madridista. "Oggi e in tutta la mia carriera - prosegue Nacho - non ho mai voluto fare male a nessuno". Già in campo si era reso conto della pericolosità dell'intervento, scusandosi subito con l'avversario. Questo non ha però placato l'ira degli avversari, in particolare Stuani, ammonito per condotta antisportiva, è stato dovuto trattenere dai compagni, con Rudiger che accompagnava Nacho verso gli spogliatoi. "Spero che tu possa recuperare bene e in fretta" ha concluso il numero 6 blanco.

Ora è emergenza in difesa

La squalifica di Nacho va a sommarsi a numerosi problemi nel reparto arretrato madridista. Con Eder Militao da più di un mese ai box per infortunio e Alaba che ha recentemente accusato un problema muscolare, l'unico centrale di ruolo a disposizione è Antonio Rudiger. Questo obbliga Carlo Ancelotti a trovare delle soluzioni alternative: già in passato aveva accennato all'ipotesi di utilizzare Carvajal o Mendy nel ruolo di centrale; altrimenti può schierare Carrillo o Marvel, giovani del Castilla che nelle ultime settimane si stanno allenando con la prima squadra.