Huijsen al Real Madrid, è fatta! Il rimpianto Juve ricoperto d'oro: cifre monstre

Fumata Blancos, Huijsen è pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore ex Juve, dopo l'ottima stagione con il Bournemouth andrà a rinforzare la difesa degli spagnoli, rinfrescandola anche in ottica futuro. Il classe 2005 ha impressionato in Premier League e ora permetterà ai Cherries di gonfiare le proprio casse. Florentino Perez pagherà la clasusola rescissoria di 50 milioni di esterline, circa 59 milioni di euro. Mentre per lo stipendio sarebbe stato raggiunto un accordo particolare, come raccontato dalla BBC.