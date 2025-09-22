Vinicius, è finita la luna di miele Real. Tra Xabi Alonso e Mbappé ora è un caso

Il Real Madrid è in vetta alla classifica della Liga con 15 punti in 5 giornate, unica squadra a punteggio pieno. Eppure in casa Blancos non è tutto rose e fiori, perché c'è da gestire il caso Vinicius . Due gol e altrettanti assist in campionato: i numeri in fase realizzativa non preoccupano. Ciò che risalta all'occhio è il fatto che il brasiliano non abbia mai giocato 90 minuti per intero da quando c'è Xabi Alonso in panchina e non sembra essere più la stella assoluta della squadra come ai tempi di Carlo Ancelotti . Xabi punta forte su Kylian Mbappé , che è partito alla grande con 5 gol in Liga e 2 in Champions. La sensazione è che proprio dall'arrivo del francese un anno fa, Vinicius abbia perso il ruolo da protagonista in campo. Ne parlano dal Brasile nel podcast Carrusel Deportivo , dove è stato anche analizzato il rapporto tra il 25enne e l'allenatore spagnolo.

La situazione di Rodrygo

"In Brasile se ne parla molto. I giornalisti sportivi stanno vedendo come i loro due connazionali, Vinicius e Rodrygo, che prima giocavano insieme, ora competono per la stessa posizione in campo. Tutto questo a soli nove mesi dai Mondiali". Dal podcast di Dani Garrido si parla di un possibile dualismo tra le due frecce brasiliane del Real, che fino a pochi mesi fa invece giocavano uno da una parte e uno dall'altra. Rodrygo è ancora a secco in questo avvio di stagione ed è partito titolare solo due volte: contro il Real Oviedo c'è stata tensione tra lui e Xabi Alonso dopo che il tecnico lo ha sostituito. Discorso diverso invece per Vinicius, il quale al momento è tranquillo e - riporta Cadena Ser - sembra accettare le scelte dell'allenatore. Ha deciso le ultime due finali di Champions del Real nel 2022 e 2024, eppure ora non è più la stella principale della squadra, e nel mezzo ci sono state anche le sirene arabe. Con quasi 21 milioni lordi a stagione, è insieme a Jude Bellingham il terzo giocatore con l'ingaggio più alto della rosa: prima ci sono David Alaba con 22.5 milioni e proprio Mbappé con oltre 31 milioni.

Uno sguardo al Pallone d'Oro

Lo scetticismo nei confronti di Vinicius deriva dal fatto che "Nelle cronache dei vari quotidiani si parla di disagio, di disaccordo tra Vinicius e Xabi Alonso dopo quanto accaduto". Questo è quanto dichiarato nel podcast in merito all'ultima partita di campionato, vinta dalle Merengues 2-0 in casa contro l'Espanyol, nella quale il brasiliano è stato sostituito al minuto 77: "In questo momento, in Brasile ci si chiede cosa sia successo a un giocatore che fino a un anno fa era il migliore al mondo e che ora a volte è solo una riserva. La verità è che c'è distacco nei confronti del brasiliano. Ci sono ancora dei fan incondizionati di Vinicius, ma la maggior parte del pubblico approva Xabi Alonso, il quale, se necessario, lo sostituisce come ha fatto domenica o lo mette in panchina come martedì in Champions. Il Bernabeu, durante le partite, dà l'impressione che gli orfani di Modric abbiano trovato in Mbappé il loro nuovo idolo e punto di riferimento e abbiano un po' messo da parte Vini". Undici mesi fa Vinicius arrivava secondo nella classifica del Pallone d'Oro, ora la situazione è differente: "Tra una cerimonia del Pallone d'Oro e l'altra, dal 28 ottobre a domani, sembra che tutto sia cambiato. In tutto questo tempo Vinicius avrà segnato 16 gol in tutte le competizioni. Solo otto gol in campionato in 11 mesi di competizione".