Mbappé, allarme Juve! Infortunio con la Francia e rientro a Madrid: Champions a rischio

Allarme Kylian Mbappé per Francia e... Real Madrid . L'attaccante è uscito malconcio durante il match dei Bleus contro l' Azerbaigian , finito 3-0. A sbloccare la sfida era stata proprio la punta delle Merengues, nel recupero del primo tempo. A 7' dalla fine della partita, però, il cambio forzato per un problema fisico, lasciando il posto all'ex Udinese Florian Thauvin . Un fastidio che ha messo in apprensione non solo Deschamps (che ha già fuori Doué, Dembelé, Thuram e Barcola) ma anche Xabi Alonso, soprattutto in ottica sfida Champions con la Juve.

Mbappé infortunato: ci sarà per Real-Juve?

Mbappé ha accusato un problema alla caviglia destra: l'attaccante è reduce da un infortunio alla stessa articolazione avuto col Real Madrid. Il francese ieri sera, durante la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale, ha incassato due colpi proprio in quella zona, ed è così stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il classe 1998 ha già lasciato il ritiro della Francia, tornando a Madrid: salterà dunque la sfida di lunedì con l'Islanda. Ora in casa merengues c'è attesa di capire se l'infortunio sia di poco conto e, dunque, comprendere se Mbappé sarà a disposizione per la sfida di Liga di domenica 19 ottobre col Getafe e, soprattutto, per quella successiva di Champions League. Mercoledì 22, infatti, il Real ospiterà al Bernabeu la Juventus, match valido per la terza giornata.

Inizio stagione da fenomeno

Il Madrid rischia già di dover fare a meno dell'ex di turno, Dean Huijsen, per la partita di Champions contro i bianconeri. L'assenza di Mbappé sarebbe oltremodo pesante per Xabi Alonso: d'altronde l'impatto del francese in questa stagione è sotto gli occhi di tutti. Il Real è primo in Liga con 21 punti ottenuti sui 24 disponibili, ha collezionato 2 vittorie nelle prime 2 partite di Champions. E tanto è dovuto proprio alla vena realizzativa di Mbappé: in Europa ha siglato ben 5 gol nei primi 180' (seppur 3 reti siano arrivate su calcio di rigore). In Spagna non è stato da meno, con ben 9 marcature (in questo caso solo 2 dagli 11 metri) nelle prime 8 sfide. Insomma, un bottino realizzativo da fenomeno vero: per Xabi Alonso non sarebbe un problema di poco conto doverne fare a meno contro la Juventus.