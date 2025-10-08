Huijsen ko, salta la Spagna e rischia Real-Juventus in Champions!

Dean Huijsen , difensore centrale del Real Madrid , non prenderà parte alle due prossime sfide della Spagna contro Georgia e Bulgaria , valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il classe 2005, convocato da Luis de la Fuente , ha dovuto lasciare il ritiro a causa di un infortunio muscolare. Un duro colpo per il giocatore e per la Roja, che puntava anche sulla freschezza del giocatore cresciuto anche nella cantera juventina . La decisione è stata presa in accordo con il club madrileno e dopo un confronto diretto con lo staff medico della nazionale. Al suo posto è stato chiamato Aymeric Laporte , che torna a vestire la maglia della Spagna dopo quasi un anno di assenza.

L'infortunio di Huijsen

Il difensore è arrivato lunedì sera alla Ciudad del Fútbol de Las Rozas già con "sintomi riconducibili a un affaticamento muscolare" ha scritto la Federazione nel comunicato. La situazione è apparsa delicata sin da subito: "martedì Huijsen non ha preso parte alla prima sessione di allenamento con il gruppo", e i segnali ricevuti dallo staff medico della nazionale non lasciavano presagire nulla di buono. Il Real Madrid è stato tenuto costantemente aggiornato, mantenendo una comunicazione fluida con la federazione. "Mercoledì mattina, dopo ulteriori controlli clinici, è emersa la conferma di un problema muscolare che ha reso necessario l’immediato rientro del calciatore alla base per avviare il percorso di recupero durante la sosta". La decisione è stata condivisa da tutte le parti coinvolte per evitare complicazioni ma ora l'infortunio è da valutare con attenzione soprattutto il recupero in vista delle prossime gare dei blancos dopo la sosta, soprattutto quella di Champions contro la Juve del 22 ottobre, particolare per lui da ex bianconero.

Laporte prende il posto di Huijsen

Con Huijsen costretto al forfait, Luis de la Fuente ha deciso di convocare Aymeric Laporte per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale dell’Al-Nassr, ex Athletic Club, torna così a vestire la maglia della Roja dopo quasi un anno di assenza: la sua ultima presenza risale al 15 novembre 2024 contro la Danimarca, in UEFA Nations League. Laporte, che non aveva più trovato spazio per problemi fisici e per scelta tecnica, resta una pedina di esperienza e affidabilità nello scacchiere difensivo del ct. La convocazione del franco-spagnolo rappresenta anche un segnale di fiducia e continuità, nel tentativo di mantenere equilibrio e compattezza in vista delle due importanti gare contro Georgia e Bulgaria.

Il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid con una nota ufficiale, poi, ha confermato la diagnosi per il difensore dopo gli esami strumentali: "Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Dean Huijsen e valutati dal Servizio Medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. In attesa di evoluzione".

Il calciatore quindi tornerà al club di appartenenza e a Madrid inizierà l'iter riabilitativo per tornare in campo. E' da considerarsi in dubbio, quindi, la sua presenza nel match di Champions League contro la Juventus il 22 ottobre.