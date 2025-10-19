Drenthe colpito da un inctus: il comunicato e le condizioni di salute dell'ex Real Madrid

L'ex Real Madrid , Royston Drenthe è stato colpito da un ictus . Una brutta notizia che ha sconvolto la famiglia madrilena e gli amanti del calcio. L’olandese, oggi 38enne, si trova attualmente ricoverato in ospedale , ma non sarebbe in pericolo di vita. A rendere nota la notizia è stato l’account Instagram dell’ FC Der Rebellen , squadra formata da ex calciatori professionisti della quale anche l'ex esterno olandese fa parte.

Il comunicato sulle condizioni di Drenthe

Accanto a una foto dell’ex calciatore, il Der Rebellen ha condiviso un aggiornamento ufficiale: “Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus. Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla. La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione”.

La carriera di Drenthe, il Real e il nuovo lavoro

Drenthe ha avuto una carriera ricca di esperienze internazionali: ha giocato in Inghilterra, Russia, Turchia, Emirati Arabi e ovviamente nei Paesi Bassi. Il suo punto più alto è arrivato con il trasferimento al Real Madrid, dove ha militato per tre stagioni, vincendo una Liga e una Supercoppa di Spagna. Con l’Olanda ha trionfato nell’Europeo Under 21, mentre con la nazionale maggiore ha collezionato una sola presenza. Dopo il ritiro dal calcio, avvenuto sei anni fa, ha intrapreso anche la carriera musicale come rapper, per poi affermarsi negli ultimi due anni come apprezzato opinionista per la tv olandese Ziggo Sports.