Endrick-Lione, ci siamo: Ancelotti lo allontana dal Real Madrid, il commento

Prosegue la trattativa fra Real Madrid e Lione per il prestito a gennaio di Endrick. Secondo "Espn Brasil", il club francese avrebbe dato la sua disponibilità ad accollarsi il 50% dell'ingaggio del 19enne attaccante brasiliano fino a giugno, circa 200 mila euro al mese. Endrick, che non sta trovando spazio con Xabi Alonso (appena 11 minuti in campionato), spera al Lione di trovare la continuità giusta per convincere Ancelotti a portarlo ai Mondiali. Proprio l'ex allenatore dei Blancos - ed attuale ct della nazionale brasiliana - ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quella che è l'attuale condizione del giovane talento brasiliano: "È importante che Endrick torni a giocare. Ho parlato con lui (Endrick) all'inizio della stagione . Era infortunato, ma ora sta bene, è tornato e deve pensare con la sua famiglia a ciò che è meglio. Deve parlare con il club per vedere cosa si adatta a lui", ha detto l'allenatore italiano in un'intervista a Placar, nota rivista brasiliana.