Endrick-Lione, ci siamo: Ancelotti lo allontana dal Real Madrid, il commento

Prosegue la trattativa fra Real Madrid e Lione per il prestito a gennaio di Endrick. Secondo "Espn Brasil", il club francese avrebbe dato la sua disponibilità ad accollarsi il 50% dell'ingaggio del 19enne attaccante brasiliano fino a giugno, circa 200 mila euro al mese. Endrick, che non sta trovando spazio con Xabi Alonso (appena 11 minuti in campionato), spera al Lione di trovare la continuità giusta per convincere Ancelotti a portarlo ai Mondiali. Proprio l'ex allenatore dei Blancos - ed attuale ct della nazionale brasiliana - ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quella che è l'attuale condizione del giovane talento brasiliano: "È importante che Endrick torni a giocare. Ho parlato con lui (Endrick) all'inizio della stagione . Era infortunato, ma ora sta bene, è tornato e deve pensare con la sua famiglia a ciò che è meglio. Deve parlare con il club per vedere cosa si adatta a lui", ha detto l'allenatore italiano in un'intervista a Placar, nota rivista brasiliana.
Endrick-Lione, parla Ancellotti: "Importante che dimostri sue qualità"
La giovane promessa brasiliana finora non ha ancora dimostrato le proprie qualità al Real Madrid, e a parlare per lui sono le statistiche: una sola presenza - undici minuti in totale - su dodici partite disputate dai Blancos. Un bottino decisamente al dì sotto delle aspettative maturate nei confronti di Endrick, relegato da Xabi Alonso ad un ruolo molto secondario all'interno della squadra. A conti fatti, il giovane brasiliano è quello con il minutaggio più basso in tutta la rosa, motivo per cui sembra arrivato il momento per l'ex Palmeiras di cambiare aria. La trattativa tra Lione e Real Madrid sembra ormai vicinissima alla fumata bianca, con la squadra spagnola che contribuirà esponenzialmente all'ingaggio di Endrick. Ad osservare la vicenda c'è il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, attuale ct verdeoro, che ha commentato lo scarso impiego del brasiliano così: "Endrick è molto giovane; questo non sarà il suo ultimo Mondiale. Potrebbe giocare nel 2026 perché ha le qualità necessarie, ma anche nel 2030, nel 2034 o persino nel 2038. L'importante è che giochi di nuovo e dimostri le sue qualità."