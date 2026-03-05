Huijsen, retromarcia Real: dalla rivelazione al momento buio, Mondiale a rischio

Un periodo complicato quello di Huijsen con il Real Madrid. Il difensore, arrivato per una cifra importante nel mercato estivo, si è subito integrato con ottime prestazioni al Mondiale per Club ma, piano piano, tutto questo momento positivo si è trasformato in un incubo. Sì, perché da diversi mesi ormai non è più lo stesso Huijsen. La pressione sull'ex Juve è sempre più grande e quando indossi la maglia dei blancos gli errori pesano il doppio e così anche le critiche. Difficoltà proprio a pochi mesi dal Mondiale in cui anche la convocazione con la Spagna potrebbe essere a rischio, come ha svelato Marca, soprattutto dovesse continuare con prestazioni al di sotto del suo livello.
La pressione di Madrid e il momento più difficile
La realtà del calcio, però, cambia rapidamente. Il 27 settembre, allo Metropolitano Stadium, è arrivata una serata che ha lasciato un segno profondo. La pesante sconfitta per 5-2 contro l’Atletico Madrid ha rappresentato il primo vero impatto con la pressione di Madrid. Era soltanto la tredicesima partita di Huijsen con la maglia blanca, ma l’atmosfera e il risultato hanno avuto un peso enorme. Non è stato l’unico responsabile di quella serata complicata, ma da quel momento qualcosa ha iniziato a incrinarsi nella sua sicurezza. La situazione si è ulteriormente complicata nelle settimane successive, con nuove difficoltà emerse anche nella trasferta di Anfield contro il Liverpool. Quella che inizialmente sembrava una semplice fase di adattamento si è trasformata in un periodo di grande incertezza. I media hanno iniziato a puntare il dito con insistenza su di lui, dimenticando spesso la sua giovane età. Il difensore non si è nascosto davanti alle critiche e ha riconosciuto apertamente gli errori commessi. Nello spogliatoio ha ammesso di sentirsi travolto dal momento negativo della squadra. La fiducia che lo aveva accompagnato all’inizio della stagione ha iniziato lentamente a svanire. In un club come il Real Madrid, ogni errore pesa il doppio.
Tra critiche, dubbi e la necessità di ritrovare fiducia
Da quel momento la sua stagione è diventata una sorta di altalena emotiva. Ogni sbavatura viene ingigantita, ogni esitazione genera mormorii sugli spalti del Santiago Bernabéu. In queste condizioni ricostruire serenità diventa estremamente complicato. Anche nella partita contro il Getafe sono emerse diverse insicurezze, soprattutto nella gestione del pallone e nei tempi di intervento. Il volto del difensore a fine gara raccontava più di qualsiasi statistica. Huijsen non è l’unico simbolo delle difficoltà della squadra, ma il suo rendimento riflette l’instabilità del momento del Real Madrid. E per lui la pressione è ancora più grande. All’orizzonte c’è infatti il Mondiale e la convocazione con la nazionale guidata da Luis de la Fuente non appare più così scontata. Più che protezione, però, il giovane difensore chiede tempo. Tempo per ritrovare serenità, fiducia e quella lucidità che lo aveva reso una delle rivelazioni più promettenti. Il talento non è scomparso: ha solo bisogno di spazio per tornare a emergere.
