Mourinho, prima mossa Real: chiama Bernardo Silva!

Florentino Pérez aveva promesso il colpo da 150 milioni di euro. Per il momento, però, il presidente galáctico ha firmato solo l'acquisto più costoso della storia del club... in panchina. Per riportare José Mourinho al Santiago Bernabéu, infatti, ha dovuto versare 15 milioni di euro al Benfica, necessari per liberare il tecnico portoghese e permettergli di firmare un contratto fino al 2029. Un paradosso che racconta bene i primi giorni dell'ottavo mandato di Pérez. Mentre il fantomatico assalto da 150 milioni a Julián Álvarez si è rivelato un clamoroso bluff, con l'Atletico Madrid che ha respinto immediatamente la proposta rimandando il Real alla clausola rescissoria del giocatore, il vero investimento record è stato proprio quello per lo Special One. In realtà il ritorno del tecnico lusitano è pronto da tempo. Il suo annuncio avrebbe dovuto arrivare già il 25 maggio, subito dopo la conclusione della Liga. L'irruzione di Enrique Riquelme nella corsa alla presidenza ha, però, congelato l'operazione. Don Florentino è stato costretto ad attendere l'esito delle elezioni e il ritardo è costato caro: una clausola che avrebbe consentito al Real di liberare Mourinho per circa 8 milioni è decaduta, costringendo il club a versarne quasi il doppio.