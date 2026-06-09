Alvarez mister 150 milioni, il comunicato ufficiale Real Madrid! L’Atletico scoppia a ridere

Prima 5 emoji di grandi risate in risposta al comunicato, poi una replica ironica ma molto significativa divisa in quattro punti. Questa la scelta dell'Atletico che ha risposto ai "cugini" blancos: "Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva che anche lui era dell’Atletico; 2. Avete confuso l'educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Non studiamo né valutiamo nessuna offerta per Julian. 4. Come potremmo non andare d'accordo, se ci fate ridere ancora di più del Barcellona?".

Risoluzione consensuale con Arbeloa

Oltre all'annuncio dell'offerta per Alvarez, il Real Madrid ha anche annunciato la risoluzione consensuale con Alvaro Arbeloa. Lo spagnolo era subentrato all'esonerato Xabi Alonso. "Il Real Madrid C.F. e Álvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del suo contratto come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid è profondamente grato ad Álvaro Arbeloa, che durante tutto il suo percorso nel club, fin dai tempi del settore giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. Incarna i valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre casa sua, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita", ha scritto il club spagnolo in un nuovo comunicato. Adesso si attende soltanto l'annuncio del suo successore, José Mourinho.