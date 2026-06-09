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Alvarez mister 150 milioni, il comunicato ufficiale Real Madrid! L’Atletico scoppia a ridere

A poche ore dalla rielezione, il presidente del club spagnolo ha presentato la faraonica offerta annunciata nella campagna elettorale

Detto e fatto: il Real Madrid ha presentato la famosa offerta da 150 milioni di euro. Lo aveva annunciato durante la campagna elettorale contro Enrique Riquelme, e poche ore dopo la rielezione Florentino Perez si è subito mosso per regalare il nuovo Galactico ai tifosi. L'obiettivo è l'attaccante argentino Julian Alvarez. La richissima offerta è stata presentata e messa sul tavolo dei rivali dell'Atletico Madrid.

Offerta da 150 milioni per Julian Alvarez

Dopo tanti nomi e indiscrezioni, alla fine il Real Madrid ha deciso di fare sul serio per Julian Alvarez. È l'attaccante dell'Atletico Madrid il colpo "alla Cristiano Ronaldopromesso da Florentino Perez nei giorni scorsi, prima di essere rieletto per l'ottavo mandato come presidente. Il club madrileno ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha reso nota l'offerta presentata, che però è stata rifiutata dai colchoneros. Ecco la nota: "Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atlético de Madrid per il trasferimento di Julián Álvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, l'Atlético de Madrid ha espresso la propria gratitudine, sottolineando che la proposta si inseriva nel quadro dei rapporti positivi tra i due club, ma l'ha respinta, invocando la clausola rescissoria del giocatore".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

La richiesta dell'Atletico Madrid 

"L'Atletico Madrid l'ha respinta, invocando la clausola rescissoria del giocatore", si legge nel comunicato del Real Madrid. I colchoneros e Diego Pablo Simeone non hanno nessuna intezione di privarsi del ventiseienne. Già nei giorni scorsi l'Atletico aveva deriso sui social le voci che volevano la propria stella vicina al Barcellona. Ma a quanto ammonta la clausola rescissoria di Julian Alvarez? 

Secondo Sport, si tratta di 500 milioni di euro. Una cifra decisamente e fuori mercato, anche per Florentino Perez e il Real Madrid. Il ventiseienne, intanto, sta preparando i Mondiali con l'Argentina, con l'obiettivo dichiarato di bissare il successo del 2022. La stagione appena conclusa è stata estremamente positiva: otto gol e quattro assist in ventinove partite in campionato, ben 10 reti e quattro assist nelle quindici giocate in Champions League (oltre a due gol e un assist nelle quattro partite di Copa del Rey). Numeri da Galactico. Che, però, veste la maglia dell'Atletico Madrid.

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L’ironia dell’Atletico Madrid

Prima 5 emoji di grandi risate in risposta al comunicato, poi una replica ironica ma molto significativa divisa in quattro punti. Questa la scelta dell'Atletico che ha risposto ai "cugini" blancos: "Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva che anche lui era dell’Atletico; 2. Avete confuso l'educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Non studiamo né valutiamo nessuna offerta per Julian. 4. Come potremmo non andare d'accordo, se ci fate ridere ancora di più del Barcellona?".

Risoluzione consensuale con Arbeloa

Oltre all'annuncio dell'offerta per Alvarez, il Real Madrid ha anche annunciato la risoluzione consensuale con Alvaro Arbeloa. Lo spagnolo era subentrato all'esonerato Xabi Alonso. "Il Real Madrid C.F. e Álvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del suo contratto come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid è profondamente grato ad Álvaro Arbeloa, che durante tutto il suo percorso nel club, fin dai tempi del settore giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. Incarna i valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre casa sua, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita", ha scritto il club spagnolo in un nuovo comunicato. Adesso si attende soltanto l'annuncio del suo successore, José Mourinho.

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Detto e fatto: il Real Madrid ha presentato la famosa offerta da 150 milioni di euro. Lo aveva annunciato durante la campagna elettorale contro Enrique Riquelme, e poche ore dopo la rielezione Florentino Perez si è subito mosso per regalare il nuovo Galactico ai tifosi. L'obiettivo è l'attaccante argentino Julian Alvarez. La richissima offerta è stata presentata e messa sul tavolo dei rivali dell'Atletico Madrid.

Offerta da 150 milioni per Julian Alvarez

Dopo tanti nomi e indiscrezioni, alla fine il Real Madrid ha deciso di fare sul serio per Julian Alvarez. È l'attaccante dell'Atletico Madrid il colpo "alla Cristiano Ronaldopromesso da Florentino Perez nei giorni scorsi, prima di essere rieletto per l'ottavo mandato come presidente. Il club madrileno ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha reso nota l'offerta presentata, che però è stata rifiutata dai colchoneros. Ecco la nota: "Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atlético de Madrid per il trasferimento di Julián Álvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, l'Atlético de Madrid ha espresso la propria gratitudine, sottolineando che la proposta si inseriva nel quadro dei rapporti positivi tra i due club, ma l'ha respinta, invocando la clausola rescissoria del giocatore".

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