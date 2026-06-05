"Un colpo da 150 milioni alla Cristiano Ronaldo": Florentino Perez e l'annuncio shock. E scatta il totonome

Lo stesso Manchester City non ha preso bene la notizia, smentendo le parole di Riquelme e pensando di adire per vie legali. "Tutti hanno smentito la voce su Haaland. Dev'essere un bluff… Non voglio persone che destabilizzino il club", ha dichiarato Florentino Perez. Non arriverà il ventiseienne norvegese, ma sicuramente il Blancos metteranno a segno grandi colpi: "Tutti i giocatori vogliono venire a giocare qui, è un dato di fatto. Nessuno ha la nostra storia. Se sei la squadra più ricca del mondo, avrai i migliori giocatori del mondo".

Pronto un colpo alla Cristiano Ronaldo

"Voglio condividere una notizia con voi. Martedì farò un'offerta importante a un club di Champions League per un giocatore di spessore", così ha proseguito Florentino Perez. Che poi ha aggiunto: "Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento. Si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Un indizio? Non posso. Vi sto solo dando un'anticipazione di quello che faremo".

L'attuale presidente del Real Madrid ha poi deciso di dare qualche indizio: non si tratta di Olise e di calciatori che giocano in Premier League: "Olise è un grande giocatore, ma non sarà lui. Non sarà nemmeno Doku... Faremo un'offerta importante, almeno 150 milioni. Dovrebbe essere un centrocampista o un attaccante. Non è Haaland, non è Harry Kane e non viene dalla Premier League. La prima cosa che faremo sarà parlare con il club. È un acquisto pensato per generare entusiasmo". E sarà un colpo incredibile: "Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kaká... Sarà un giocatore di questo calibro, un vero Galactico". Ma di chi potrebbe trattarsi?