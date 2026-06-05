"Un colpo da 150 milioni alla Cristiano Ronaldo": Florentino Perez e l'annuncio shock. E scatta il totonome

Annunci e bombe di mercato: Florentino Perez è un fiume in piena. Per la prima volta, il settantanovenne fronteggerà un rivale per la presidenza del Real Madrid (con le elezioni che si terranno il prossimo 7 giugno). Ma non sembra preoccuparsene. In una lunga intervista rilasciata a Horizonte, il presidente dei blancos ha annunciato i primi acquisti della sessione estiva, tra cui Denzel Dumfries dall'Inter. E poi l'annuncio a sorpresa: presto verrà presentata un'offerta mostre, da 150 milioni di euro, per un calciatore del livello di Cristiano Ronaldo.
Florentino Perez annuncia tre acquisti
"Posso parlarvi di tre acquisti certi: Mourinho, Konaté e Dumfries", senza giri di parole. Florentino Perez ha in mente soltanto la riconferma alla presidenza del Real Madrid e non si ferma. I Blancos hanno chiuso per l'esterno difensivo nerazzurro e per il difensore francese che ha lasciato il Liverpool a parametro zero. In panchina, invece, si ripartirà da José Mourinho. Per il ritorno dello Special One a Madrid - che ha già allenato dal 2010 al 2013 - mancherebbe soltanto il comunicato ufficiale. "Verrà al Real Madrid la prossima stagione. Sono entusiasta perché lo conosciamo. Ci ha trasmesso un grande spirito competitivo e, dopo la sua partenza, abbiamo vinto sei Champions League grazie a quella competitività che ci ha infuso. Ora è motivato a vincere di nuovo la Champions League", ha dichiarato Florentino Perez.
Proprio gli account social del presidente avevano pubblicato nelle ultime ore un video di José Mourinho con la maglia del Real Madrid, con la scritta "MOUcha historia por hacer" che riprende lo storico motto dei Blancos. Bisognerà pagare una clausola per 'rubarlo' al Benfica un anno prima della scadenza del contratto, ma Perez ha ormai deciso.
L'attacco allo sfidante Riquelme
Poi ha attaccato il suo sfidante, Enrique Riquelme. L'imprenditore a capo del gruppo Cox Energy aveva annunciato in grande stile l'acquisto di Erling Braut Haaland durante un intervento televisivo alla trasmissione El Hormiguero. Un annuncio in pompa magna, con tanto di maglia numero nove col nome dell'attaccante norvegese.
Lo stesso Manchester City non ha preso bene la notizia, smentendo le parole di Riquelme e pensando di adire per vie legali. "Tutti hanno smentito la voce su Haaland. Dev'essere un bluff… Non voglio persone che destabilizzino il club", ha dichiarato Florentino Perez. Non arriverà il ventiseienne norvegese, ma sicuramente il Blancos metteranno a segno grandi colpi: "Tutti i giocatori vogliono venire a giocare qui, è un dato di fatto. Nessuno ha la nostra storia. Se sei la squadra più ricca del mondo, avrai i migliori giocatori del mondo".
Pronto un colpo alla Cristiano Ronaldo
"Voglio condividere una notizia con voi. Martedì farò un'offerta importante a un club di Champions League per un giocatore di spessore", così ha proseguito Florentino Perez. Che poi ha aggiunto: "Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento. Si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Un indizio? Non posso. Vi sto solo dando un'anticipazione di quello che faremo".
L'attuale presidente del Real Madrid ha poi deciso di dare qualche indizio: non si tratta di Olise e di calciatori che giocano in Premier League: "Olise è un grande giocatore, ma non sarà lui. Non sarà nemmeno Doku... Faremo un'offerta importante, almeno 150 milioni. Dovrebbe essere un centrocampista o un attaccante. Non è Haaland, non è Harry Kane e non viene dalla Premier League. La prima cosa che faremo sarà parlare con il club. È un acquisto pensato per generare entusiasmo". E sarà un colpo incredibile: "Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kaká... Sarà un giocatore di questo calibro, un vero Galactico". Ma di chi potrebbe trattarsi?
Il colpo Galactico: i nomi
Sarà un colpo Galactico. Lo stesso Florentino Perez ha però fatto un'importante scrematura. Nessun numero 9 di peso, nessun giocatore dalla Premier League. In Spagna sono sicuri: si tratta di uno tra Vitinha e Joao Neves. Il Real Madrid ha in mente un grande colpo in mezzo al campo e pensa ai due calciatori che hanno vinto le ultime due Champions League con il PSG di Luis Enrique.
Ventisei anni il primo, ventuno il secondo: sembra profilarsi una corsa a due per conquistare le chiavi del centrocampo di José Mourinho. Almeno sarebbe questo il pensiero del presidente del Real Madrid che sarebbe pronto a mettere sul tavolo un assegno di 150 milioni di euro. Da capire se il PSG sarà però disposto a cedere una delle proprie stelle.
Annunci e bombe di mercato: Florentino Perez è un fiume in piena. Per la prima volta, il settantanovenne fronteggerà un rivale per la presidenza del Real Madrid (con le elezioni che si terranno il prossimo 7 giugno). Ma non sembra preoccuparsene. In una lunga intervista rilasciata a Horizonte, il presidente dei blancos ha annunciato i primi acquisti della sessione estiva, tra cui Denzel Dumfries dall'Inter. E poi l'annuncio a sorpresa: presto verrà presentata un'offerta mostre, da 150 milioni di euro, per un calciatore del livello di Cristiano Ronaldo.
Florentino Perez annuncia tre acquisti
"Posso parlarvi di tre acquisti certi: Mourinho, Konaté e Dumfries", senza giri di parole. Florentino Perez ha in mente soltanto la riconferma alla presidenza del Real Madrid e non si ferma. I Blancos hanno chiuso per l'esterno difensivo nerazzurro e per il difensore francese che ha lasciato il Liverpool a parametro zero. In panchina, invece, si ripartirà da José Mourinho. Per il ritorno dello Special One a Madrid - che ha già allenato dal 2010 al 2013 - mancherebbe soltanto il comunicato ufficiale. "Verrà al Real Madrid la prossima stagione. Sono entusiasta perché lo conosciamo. Ci ha trasmesso un grande spirito competitivo e, dopo la sua partenza, abbiamo vinto sei Champions League grazie a quella competitività che ci ha infuso. Ora è motivato a vincere di nuovo la Champions League", ha dichiarato Florentino Perez.
Proprio gli account social del presidente avevano pubblicato nelle ultime ore un video di José Mourinho con la maglia del Real Madrid, con la scritta "MOUcha historia por hacer" che riprende lo storico motto dei Blancos. Bisognerà pagare una clausola per 'rubarlo' al Benfica un anno prima della scadenza del contratto, ma Perez ha ormai deciso.