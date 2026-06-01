Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mourinho-Real, il ritorno a Madrid dello Special One potrebbe costare 15 milioni: il motivo

The Athletic rivela il retroscena legato all'arrivo del portoghese nei Blancos: dipende tutto da Florentino Perez
2 min
MourinhoRealMadrid

MADRID (Spagna) - Secondo quanto riporta 'The Athletic', il Real Madrid dovrebbe sborsare 15 milioni di euro per assicurarsi in panchina José Mourinho. Il 63enne allenatore portoghese, ancora alla guida del Benfica e beniamino di Florentino Perez, sarebbe vicino al suo ritorno nella capitale spagnola tredici anni dopo la fine della sua prima esperienza. Sempre secondo 'The Athletic', il contratto dello Special One con il Benfica prevedeva una clausola rescissoria di circa 6 milioni di euro. Clausola che, valida fino a dieci giorni lavorativi dopo la fine della stagione, sarebbe scaduta venerdì 29 maggio.

Attesa elezioni

Il Real non è riuscito ad attivare questa clausola perché il 12 maggio scorso, durante una conferenza stampa straordinaria, Florentino Perez ha annunciato la convocazione di nuove elezioni presidenziali. Idealmente, il numero uno dei Blancos avrebbe voluto annunciare ufficialmente il ritorno dell'ex Inter e Roma subito dopo l'ultima giornata di Liga, e da un punto di vista finanziario, questa sarebbe stata la mossa migliore. Tuttavia, bloccato dalle prossime elezioni, l'ingaggio del tecnico lusitano si concretizzerà solo se Florentino Perez verrà rieletto il 7 giugno e, secondo fonti vicine alle Merengues, si prevede che costerà al Real quasi 15 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS