Cucurella al Real Madrid, altro colpo per Mourinho: i dettagli e il comunicato ufficiale

Il Real Madrid del neo tecnico Jose Mourinho piazza un altro colpo: dal Chelsea arriva il terzino spagnolo Marc Cucurella. Lo stesso club inglese ha annunciato che Cucurella "ha completato un trasferimento a titolo definitivo al Real Madrid, squadra della Liga spagnola. Tutti al Chelsea FC desiderano ringraziare Marc per i suoi sforzi durante il periodo trascorso nel club e per il ruolo che ha avuto nei nostri recenti successi". Cucurella è arrivato al Chelsea nell'estate del 2022 dal Brighton & Hove Albion e ha fatto parte della squadra che ha conquistato la UEFA Europa Conference League e la Coppa del Mondo per club FIFA lo scorso anno. Nel comunicato del Chelsea non sono specificati i termini del trasferimento, che secondo i media inglesi dovrebbe aggirarsi intorno ai 55 milioni di euro.