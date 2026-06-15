Cucurella al Real Madrid, altro colpo per Mourinho: i dettagli e il comunicato ufficiale

Il Real Madrid del neo tecnico Jose Mourinho piazza un altro colpo: dal Chelsea arriva il terzino spagnolo Marc Cucurella. Lo stesso club inglese ha annunciato che Cucurella "ha completato un trasferimento a titolo definitivo al Real Madrid, squadra della Liga spagnola. Tutti al Chelsea FC desiderano ringraziare Marc per i suoi sforzi durante il periodo trascorso nel club e per il ruolo che ha avuto nei nostri recenti successi". Cucurella è arrivato al Chelsea nell'estate del 2022 dal Brighton & Hove Albion e ha fatto parte della squadra che ha conquistato la UEFA Europa Conference League e la Coppa del Mondo per club FIFA lo scorso anno. Nel comunicato del Chelsea non sono specificati i termini del trasferimento, che secondo i media inglesi dovrebbe aggirarsi intorno ai 55 milioni di euro.
La nota del Real Madrid
Contestualmente, anche il Real Madrid ha annunciato l'arrivo del 26enne difensore della nazionale spagnola. "Il Real Madrid C.F. e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032", si legge nel comunicato. Con l'arrivo di Cucurella a sinistra e di Denzel Dumfries dall'Inter a destra, il Real Madrid si rifà il look sulle fasce in vista della nuova stagione.