L'ex Juve alla corte Mourinho, accordo con il Real Madrid: tutti i dettagli

Mourinho vuole un Real Madrid stellare anche nel suo staff. Il tecnico portoghese, che nelle scorse ore ha ricevuto l'ennesimo rinforzo da Florentino Perez , vuole circondarsi di uomini fidati e con una profonda conoscenza dell'ambiente madridista. Secondo AS, uno dei nomi individuati è quello dell'ex Juve Sami Khedira , leggenda dei Blancos e pupillo dello Special One durante la sua prima esperienza nella capitale spagnola. La proposta sarebbe già stata avanzata e la risposta sarebbe stata affermativa.

Mourinho chiama Khedira

Per Khedira si tratterebbe di un ritorno in un club che ha segnato una parte importante della sua carriera. Arrivato nel 2010 proprio su richiesta di Mourinho, il centrocampista tedesco ha contribuito ai successi del Real Madrid conquistando una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. Dopo l'esperienza in Spagna ha vestito anche la maglia della Juventus, diventando uno dei punti di riferimento del centrocampo bianconero e accumulando ulteriore esperienza ai massimi livelli.

Il pensiero di Mourinho

L'idea di Mourinho è quella di costruire uno staff formato da figure che conoscano il peso e le responsabilità del Real Madrid. Khedira risponde perfettamente a questo identikit grazie alla sua esperienza internazionale e al rapporto consolidato con il tecnico portoghese. Lo Special One ritiene che l'ex centrocampista possa offrire un contributo prezioso sia sul campo sia nella gestione dello spogliatoio. Prima del tedesco era stato valutato anche Pepe, ma nelle ultime ore la candidatura di Khedira avrebbe preso decisamente quota fino all'accordo.