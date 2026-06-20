Gonzalo Garcia, cambia tutto: "Real, ecco la decisione di Mourinho"

Gonzalo Garcia è passato in pochi mesi dall'essere uno dei talenti più promettenti della cantera del Real Madrid a diventare uno dei giovani attaccanti più ambiti del panorama europeo. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori di diversi club, compresi Como e Juventus ( attivi i dialoghi anche per altre trattative con i Blancos ), ma soprattutto hanno conquistato José Mourinho . Come riportato da Matteo Moretto a Radio Marca, lo Special One vede nel classe 2004 una risorsa preziosa per il presente e vorrebbe tenerlo : un centravanti capace di vivere l'area di rigore e interpretare il ruolo da numero 9 puro, ma anche di navigare come una punta moderna. E proprio per questo il Real Madrid non sembra intenzionato a lasciarselo sfuggire anche se su lui ci sono anche club di Spagna, Germania e Portogallo.

Juventus stregata al Mondiale per Club

Le prestazioni offerte da Gonzalo Garcia negli ultimi mesi hanno contribuito a far lievitare rapidamente il suo valore, anche se con il Real Madrid ha giocato poco visto l'enerme quantità di talento in rosa. Ma la tripletta magnifica contro il Betis ha confermato le sue grandi qualità. Gol, presenza fisica e capacità di giocare per la squadra: un mix che ha attirato l'interesse di diversi club europei. Tra questi c'è anche la Juventus, rimasta particolarmente colpita dal centravanti durante il Mondiale per Club. In quell'occasione il Real Madrid guidato da Xabi Alonso affrontò i bianconeri e fu proprio il 2004 a decidere la sfida con la rete che consegnò la vittoria agli spagnoli. Una prestazione che lasciò il segno negli osservatori bianconeri, impressionati non solo dal gol ma anche dalla personalità mostrata in una gara di altissimo livello. Da quel momento il suo nome è entrato stabilmente nei dossier della dirigenza, alla ricerca di un attaccante giovane ma già pronto per il grande salto. Anche il Como ha monitorato con attenzione la situazione, consapevole però delle enormi difficoltà economiche dell'operazione.

Il Real Madrid non tratta: servono oltre 40 milioni

La sensazione che arriva dalla Spagna è che il Real Madrid non abbia alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio talento. Anzi, il club considera Gonzalo Garcia una risorsa strategica per il presente e soprattutto per il futuro. A confermare questa linea c'è anche la valutazione economica fissata dai Blancos. Per meno di 40 milioni di euro non saranno ascoltate offerte. Una cifra che fotografa perfettamente la considerazione che il club ha nei suoi confronti e che si avvicina più al prezzo di un attaccante già affermato che a quello di un prospetto da sviluppare. Non a caso il Real avrebbe già respinto un'offerta da circa 30 milioni di euro proveniente dal Borussia Dortmund, segnale evidente di come la società ritenga la giovane punta un elemento destinato a ritagliarsi uno spazio importante ai massimi livelli. E mentre Juventus e Como continuano a osservare con interesse gli sviluppi della situazione, Mourinho sembra aver già fatto la sua scelta.

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