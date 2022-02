Psg-Rennes 1-0: Mbappé è pronto per il Real Madrid

PARIGI - Un lampo di Mbappé in pieno recupero basta al Paris Saint-Germain per piegare il Rennes al 'Parco dei Principi'. Contestati dai tifosi per l'eliminazione ai rigori subita dal Nizza negli ottavi della Coppa di Francia e imbrigliati dagli ospiti fino al 93', i parigini ringraziano la stella francese che manda un messaggio al Real Madrid atteso tra quattro giorni all'ombra della Tour Eiffel per l'andata degli ottavi di Champions League .

Il palo ferma Mbappé

Senza gli infortunati Sergio Ramos e Neymar, Pochettino lascia fuori anche Donnarumma preferendogli Navas tra i pali mentre Verratti è titolare nel 4-3-3 del tecnico argentino, come l'ex interista Hakimi e gli ex romanisti Marquinhos e Paredes. Davanti panchina per Di Maria, con il giovane Simons a completare con Messi e Mbappé il tridente chiamato a scardinare il compatto 4-4-2 del Rennes. Spaventati da Santamaria, che incrocia troppo di testa su azione da corner (14'), i parigini provano invano a dominare un primo tempo giocato a ritmi troppo blandi dal poco ispirato Messi e dai suoi compagni. Palloni con il contagocce a Mbappé, che quando prova ad accendersi viene fermato prima da un tackle decisivo di Omari (32') e poi - dopo un destro a lato di poco (35') - dal palo che respinge la sua conclusione deviata ancora da Omari (40'), con Simons a fallire infine il tap-in calciando addosso ad Aguerd.

Festa nel recupero

Si va al riposo sullo 0-0 e con il Psg fischiato dal pubblico del 'Parco dei Principi' e deciso così a cambiare il copione del match nella ripresa. Dopo un brivido in avvio (alta non di molto la conclusione di Santamaria) a scuotere i padroni di casa ci prova Mbappé, che si libera bene ma poi calcia malamente in curva al 63' e un minuto dopo va a segno servito da Messi, vedendosi però annullare il gol per fuorigioco. Pochettino si gioca allora le carte Di Maria e Wijnaldum (fuori Draxler e Simons al 66') e nel finale passa poi al 4-2-3-1 inserendo Icardi per Paredes (83'), ma a togliergli le castagne dal fuoco è Mbappé che in pieno recupero finalizza una ripartenza con un destro da biliardo (93'). Un messaggio al Real, che da tempo lo corteggia e tra quattro giorni al 'Parco dei Principi' sarà ospite del Psg ora primo a + 16 sul Marsiglia e a +17 sul Nizza.

